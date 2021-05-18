Пропавшего без вести ребенка из Калининграда нашли спящим в шкафу

Калининград, 18 мая. Пропавшая без вести школьница с улицы Левитана не уходила из дома. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инспекторы ПДН опрашивали друзей и знакомых ребенка, в поисках были задействованы наряды полиции. Патрульные проверяли детские площадки и подъезды домов, но под утро выяснилось, что все это время девочка просто спала в шкафу.

В розыске, по крайней мере, не были задействованы волонтеры. Об этом корреспонденту ФАН сообщила руководитель поисково-спасательного отряда «Запад» Екатерина Преснякова.

«Мы не принимали участия в этом поиске, к нам не обращались ПДН. Поступил звонок в 4:30. Слава богу, что ребенок найден», — сказала ФАН она.

Официальный комментарий дала пресс-служба УМВД по Калининградской области. Нашли ребенка в собственной квартире.

«Сотрудники ПДН отрабатывали ее контакты и места возможного местонахождения. Полицейские в ходе осмотра жилища обнаружили девочку в шкафу. Девочка спала. В настоящее время инспекторы ПДН проводят профилактическую работу, устанавливают все обстоятельства, предварительно установлено, что противоправных действий с ребенком не происходило», — сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее ФАН сообщал, что полицейские нашли потерявшегося в Нижнем Новгороде шестилетнего мальчика. Ребенок ушел из дома, взяв у мамы 50 рублей, и не вернулся.