«Избившая» сотрудницу авиакомпании поэтесса не улетела из Калининграда дважды

Калининград, 17 мая. Поэтесса Ева Майер рассказала ФАН, что после первой неудачной попытки улететь самолетом авиакомпании «Победа» она попыталась покинуть Калининград рейсом этого же перевозчика, но вновь не попала на борт. Она стояла в общей толпе опаздывающих, и ей отказали в допуске на посадочную полосу. Турникет закрылся прямо перед ее носом.

«Я пришла в полицию, и мне сказали, что люди жалуются и жалуются, жалуются и жалуются, это невозможно! Когда я купила второй билет, буквально на одну минутку опаздывала из-за заявлений. Бежала с людьми. Уже была у стойки, и сказала громкая связь: «Опаздывающие на рейс, подойдите». Буквально минута! Женщину еще пропускали, проверяли габариты. Всех пропустили, а меня нет. Снова, представляете. Я купила опять билет на «Победу», а меня просто не пустили! Очень странно. Это было издевательство. У меня просто случилась уже истерика. И потом я купила билет на другой рейс и улетела с задержкой в два часа», — рассказала поэтесса корреспонденту ФАН.

Из-за отмены полетов она опоздала на встречу с маленькой дочкой, которая ждала ее в аэропорту Москвы. Кроме нее у ребенка никого нет.

«Они причинили мне ущерб, потому что у меня ребенок, одна воспитываю девочку. Просила людей, купила билет на определенное время. У нас была встреча, ребенок находился в Москве», — сказала Ева Майер корреспонденту ФАН.

Согласно информации ФАН, полицейские задержали Еву Майер в аэропорту, чтобы составить в отношении нее протокол об административном правонарушении.

Ранее ФАН сообщал, что представителю авиакомпании «Победа», по инициативе которой поэтессу Еву Майер не допустили на борт самолета, не понадобилась помощь врача после «избиения» у калибратора ручной клади.