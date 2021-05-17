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17 мая 21:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:00
Политика
Сможет ли Европарламент признать выборы в Госдуму РФ нелегитимными: мнение политолога
21:00
Экономика
Германия будет вынуждена брать займы до 2024 года
21:00
Весь мир
Полиция Саудовской Аравии изъяла крупную партию наркотиков
21:00
Политика
Стыковка противоположностей. Есть ли жизнь с англосаксами. Колонка Анатолия Вассермана
20:59
Происшествия
Подросток погиб при падении из окна 13-го этажа в Уфе
20:57
Политика
Сергей Лавров отметил роль России в борьбе с политикой колониализма
20:57
Экономика
Народные избранники из Великого Новгорода раскрыли информацию о своем имуществе
20:56
Шоу-бизнес
Полина Гагарина откровенно высказалась о пластике груди
20:55
Шоу-бизнес
Экстрасенс напророчил Маниже выход в первую пятерку на Евровидении
20:52
Политика
JP: Иран готов поддержать ХАМАС в его противостоянии с Израилем
20:52
Общество
Жителям Великобритании и Франции разрешили посещать кинотеатры
20:52
Политика
СМИ: Путин и Байден могут провести встречу в Швейцарии
20:51
Шоу-бизнес
Муж Скарлетт Йоханссон облил актрису слаймом во время вручения кинопремии MTV
20:50
Общество
Врач дал рекомендации по использованию кондиционера в жаркую погоду
20:50
Общество
Первый в мире деревянный спутник выйдет на орбиту Земли до конца года
20:49
Политика
Президент РФ поручил правительству ускорить переименование улиц в честь героев ВОВ
20:46
Общество
Крошечное животное весом в 2,5 грамма обитает в хибинском лесу
20:46
Происшествия
Жительница Башкирии заподозрила в измене потерявшего свою вставную челюсть мужа
20:45
Армия
Глава МИД Италии обеспокоен обострением конфликта между Израилем и Палестиной
20:45
Наука
Российские ученые предложили способ восстановления плодородия в Арктике
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«Избившая» сотрудницу авиакомпании поэтесса не улетела из Калининграда дважды

Общество
«Избившая» сотрудницу авиакомпании поэтесса не улетела из Калининграда дважды
ТАСС  /  Михаил Джапаридзе

Калининград, 17 мая. Поэтесса Ева Майер рассказала ФАН, что после первой неудачной попытки улететь самолетом авиакомпании «Победа» она попыталась покинуть Калининград рейсом этого же перевозчика, но вновь не попала на борт. Она стояла в общей толпе опаздывающих, и ей отказали в допуске на посадочную полосу. Турникет закрылся прямо перед ее носом. 

«Я пришла в полицию, и мне сказали, что люди жалуются и жалуются, жалуются и жалуются, это невозможно! Когда я купила второй билет, буквально на одну минутку опаздывала из-за заявлений. Бежала с людьми. Уже была у стойки, и сказала громкая связь: «Опаздывающие на рейс, подойдите». Буквально минута! Женщину еще пропускали, проверяли габариты. Всех пропустили, а меня нет. Снова, представляете. Я купила опять билет на «Победу», а меня просто не пустили! Очень странно. Это было издевательство. У меня просто случилась уже истерика. И потом я купила билет на другой рейс и улетела с задержкой в два часа», — рассказала поэтесса корреспонденту ФАН. 

Из-за отмены полетов она опоздала на встречу с маленькой дочкой, которая ждала ее в аэропорту Москвы. Кроме нее у ребенка никого нет. 

«Они причинили мне ущерб, потому что у меня ребенок, одна воспитываю девочку. Просила людей, купила билет на определенное время. У нас была встреча, ребенок находился в Москве», — сказала Ева Майер корреспонденту ФАН.

Согласно информации ФАН, полицейские задержали Еву Майер в аэропорту, чтобы составить в отношении нее протокол об административном правонарушении.

Ранее ФАН сообщал, что представителю авиакомпании «Победа», по инициативе которой поэтессу Еву Майер не допустили на борт самолета, не понадобилась помощь врача после «избиения» у калибратора ручной клади. 

россия калининград калининградская область
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