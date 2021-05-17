Поэтесса Ева Майер об «избиении» сотрудницы авиакомпании: Она просто прикопалась

Калининград, 17 мая. Поэтесса Ева Майер рассказала, как произошла драка в калининградском аэропорту, из-за которой она не смогла полететь домой в Москву. По ее мнению, представитель авиакомпании «Победа» «превышала свои должностные полномочия».

«Потом она мне сказала, что я оскорбила ее и ударила. Но когда она написала заявление, чуть позже, все это сняли камеры наблюдения, она не представилась, кто она, откуда, просто подошла ко мне и начала качать права. Сначала передо мной была женщина с тортом, и она ей не позволяла пройти. Это было очень видно. Я ей говорю: «Вы что издеваетесь над женщиной, маленький торт, она везет кому-то, почему нельзя?» И она переключилась с нее на меня, так как я защищала ее. Ту пропустила и прикопалась ко мне. Я ей говорю: «Вы представьтесь, как вас зовут. Дайте вот я вас сейчас сфотографирую. Это что такое?! Просто издевательство над людьми, превышение полномочий». Она переворачивала свой бейджик, не называла свое имя, должность. Я подошла к ней и начала переворачивать его, на что она начала отмахиваться от меня руками и не давала… Там ничего вообще нету на камерах. Просто прикопалась», — утверждает поэтесса в беседе с корреспондентом ФАН.

instagram.com / pr scr netipichniy_kaliningrad

Она опровергла сообщения в социальных сетях о том, что избила сотрудницу аэропорта. Ева Майер заявила, что оснований для своего снятия с рейса не увидела.

В одном из популярных пабликов сообщается, что девушка оскорбила сотрудницу авиакомпании «Победа» при проверке ручной клади перед посадкой на рейс, а также толкнула ее в лестничном проеме и несколько раз ударила по лицу.

«Я, конечно же, с ней не дралась. Это она уже потом… Она меня сняла с рейса, совершенно необоснованно. Есть видео, на котором она говорит, что она говорит прямо у самолета, мол, у вас не проходят габариты багажа, хотя они проходят, и это есть. Мы сейчас заводим судебное дело. Пока отправили все иски и претензии в компанию «Победа». По каким причинам меня не пустили на рейс? Будем требовать моральный ущерб», — сказала Ева Майер корреспонденту ФАН.

Она сообщила, что уже находилась в автобусе на посадочной полосе, когда представитель «Победы» помешала ее отлету, и услышала массу жалоб от поддерживающих ее пассажиров. По ее словам, люди заявили, что с подобным отношением к себе сталкиваются только в Калининграде.

«Когда я села в автобус, она вызвала полицию, чтобы снять меня с рейса, необоснованно. Весь просто автобус кричал, что это невозможно, что компания «Победа», именно Калининград, снимает всех с рейса, не было ни одного рейса, чтобы никого не сняли. Это очень тяжело! Просто издевательство. Когда я пришла в полицию писать уже заявление, там тоже сказали, что все жалуются», — сказала поэтесса корреспонденту.

ТАСС / Михаил Джапаридзе

Согласно информации ФАН, полицейские задержали Еву Майер в аэропорту, чтобы составить в отношении нее протокол об административном правонарушении. В ведомстве рассказывают, что пострадавшей от рук поэтессы представительнице авиакомпании медицинская помощь не понадобилась.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку после драки в калининградском аэропорту «Храброво», которую устроила поэтесса Ева Майер из столицы.