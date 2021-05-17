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17 мая 19:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:29
Спорт
Три игрока «Зенита» попали в символическую сборную РПЛ по версии WhoScored
19:28
Шоу-бизнес
Алекса едко высказалась о бывшей возлюбленной своего мужа
19:27
Технологии
В Роскосмосе сообщили об отставке начальника Центра подготовки космонавтов
19:27
Общество
В Пензе уволили врио министра лесного хозяйства
19:26
Происшествия
Бизнесмена из Ленобласти оштрафовали за торговлю контрафактными Gucci и Chanel
19:23
Весь мир
Алжир откроет воздушные и сухопутные границы с 1 июня
19:20
Происшествия
Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США
19:19
Происшествия
Жительница Петушков может заплатить крупный штраф за фиктивную прописку мигранта
19:18
Общество
Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
19:17
Происшествия
Пожилая пензячка попала под пассажирский поезд и выжила
19:17
Общество
Соседов пожелал поражения российской конкурсантке «Евровидения — 2021»
19:17
Происшествия
Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень было остановлено из-за мощного пожара
19:17
Политика
Резника заподозрили в незаконной помощи родственнице с элитным жильем в Петербурге
19:16
Общество
Елена Старостина: Я хочу участвовать в чемпионате мира по спортивному пилону
19:16
Армия
ВВС Израиля нанесли удар по штабу службы безопасности движения ХАМАС в секторе Газа
19:15
Весь мир
Фермеры сектора Газы несут потери из-за израильских обстрелов
19:11
Общество
США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня
19:10
Общество
Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о съемках в ЦАР
19:08
Общество
Глава Роскачества анонсировал появление «зеленой» продукции в РФ
19:05
Весь мир
Марокканцы вышли на улицы в поддержку палестинцев
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Поэтесса Ева Майер об «избиении» сотрудницы авиакомпании: Она просто прикопалась

Общество
Поэтесса Ева Майер об «избиении» сотрудницы авиакомпании: Она просто прикопалась
wikipedia.org  /  Anna Zvereva / CC BY-SA 2.0

Калининград, 17 мая. Поэтесса Ева Майер рассказала, как произошла драка в калининградском аэропорту, из-за которой она не смогла полететь домой в Москву. По ее мнению, представитель авиакомпании «Победа» «превышала свои должностные полномочия».

«Потом она мне сказала, что я оскорбила ее и ударила. Но когда она написала заявление, чуть позже, все это сняли камеры наблюдения, она не представилась, кто она, откуда, просто подошла ко мне и начала качать права. Сначала передо мной была женщина с тортом, и она ей не позволяла пройти. Это было очень видно. Я ей говорю: «Вы что издеваетесь над женщиной, маленький торт, она везет кому-то, почему нельзя?» И она переключилась с нее на меня, так как я защищала ее. Ту пропустила и прикопалась ко мне. Я ей говорю: «Вы представьтесь, как вас зовут. Дайте вот я вас сейчас сфотографирую. Это что такое?! Просто издевательство над людьми, превышение полномочий». Она переворачивала свой бейджик, не называла свое имя, должность. Я подошла к ней и начала переворачивать его, на что она начала отмахиваться от меня руками и не давала… Там ничего вообще нету на камерах. Просто прикопалась», — утверждает поэтесса в беседе с корреспондентом ФАН. 

Поэтесса Ева Майер об «избиении» сотрудницы авиакомпании: Она просто прикопалась
instagram.com  / pr scr netipichniy_kaliningrad

 

Она опровергла сообщения в социальных сетях о том, что избила сотрудницу аэропорта. Ева Майер заявила, что оснований для своего снятия с рейса не увидела.

В одном из популярных пабликов сообщается, что девушка оскорбила сотрудницу авиакомпании «Победа» при проверке ручной клади перед посадкой на рейс, а также толкнула ее в лестничном проеме и несколько раз ударила по лицу. 

«Я, конечно же, с ней не дралась. Это она уже потом… Она меня сняла с рейса, совершенно необоснованно. Есть видео, на котором она говорит, что она говорит прямо у самолета, мол, у вас не проходят габариты багажа, хотя они проходят, и это есть. Мы сейчас заводим судебное дело. Пока отправили все иски и претензии в компанию «Победа». По каким причинам меня не пустили на рейс? Будем требовать моральный ущерб», — сказала Ева Майер корреспонденту ФАН. 

Она сообщила, что уже находилась в автобусе на посадочной полосе, когда представитель «Победы» помешала ее отлету, и услышала массу жалоб от поддерживающих ее пассажиров. По ее словам, люди заявили, что с подобным отношением к себе сталкиваются только в Калининграде. 

«Когда я села в автобус, она вызвала полицию, чтобы снять меня с рейса, необоснованно. Весь просто автобус кричал, что это невозможно, что компания «Победа», именно Калининград, снимает всех с рейса, не было ни одного рейса, чтобы никого не сняли. Это очень тяжело! Просто издевательство. Когда я пришла в полицию писать уже заявление, там тоже сказали, что все жалуются», — сказала поэтесса корреспонденту.

Поэтесса Ева Майер об «избиении» сотрудницы авиакомпании: Она просто прикопалась
ТАСС  / Михаил Джапаридзе

Согласно информации ФАН, полицейские задержали Еву Майер в аэропорту, чтобы составить в отношении нее протокол об административном правонарушении. В ведомстве рассказывают, что пострадавшей от рук поэтессы представительнице авиакомпании медицинская помощь не понадобилась. 

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку после драки в калининградском аэропорту «Храброво», которую устроила поэтесса Ева Майер из столицы. 

россия калининград калининградская область
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Все новости / Общество / Поэтесса Ева Майер об «избиении» сотрудницы авиакомпании: Она просто прикопалась
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