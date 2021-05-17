Калининградец посадил ребенка за руль своего «Мерседеса»

Калининград, 17 мая. Калининградцы сняли на видео водителя, посадившего за руль своего сына. Школьник управлял транспортным средством, сидя на коленях отца.

«Улица Гагарина, ребёнок за рулем», — кратко подписали они запись.

Происходящее крайне не понравилось местным жителям. Они массово высказали свое неодобрение.

«До чего же родители недалекие!» — написала Татьяна В. «Погибнут в ДТП, и не жалко», — высказала свою точку зрения Илона В.

Для ФАН ситуацию на дороге проанализировал автоэксперт Петр Губенко. По его словам, отец-водитель рискует подпасть под статью ПДД.

«Это нарушение требований перевозки детей, установленное ПДД, частью 3 статьи 12.23. Влечет наложение штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей, если должностные лица или юридические, то там больше (штраф. - прим. ФАН)», — сказал эксперт корреспонденту ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининградской области на трассе водитель сбил пешехода, а потом бросил его умирать. Труп с телесными повреждениями обнаружили в канаве.