Тело 11-летнего школьника обнаружили в реке в Калининградской области

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 мая 16:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:25
Общество
В Волгоград прибыл тематический спецпоезд «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»
16:22
Происшествия
СК возбудил дело о халатности по факту гибели мужчины в ночном клубе в Иркутске
16:19
Происшествия
Мигрант в Петербурге брошенным черенком разбил голову оппоненту
16:15
Общество
Назван топ-7 разрушенных надежд Украины о Крымском мосте
16:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак напугала фанатов истощенным видом
16:14
Общество
Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся 19 мая. События дня
16:14
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение девушки в ночном клубе
16:12
Политика
Журналист Карбалевич объяснил нежелание ЕС вводить новые антибелорусские санкции
16:09
Политика
Анналена Бербок в должности канцлера ФРГ может испортить отношения с Россией
16:08
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова назвала имя своей фаворитки на шоу «Холостяк»
16:08
Технологии
Роскосмос выделил 318 миллионов рублей на создание станции для исследования Венеры
16:06
Политика
Украинские депутаты устроили скандал в прямом эфире после слов Путина
16:04
Шоу-бизнес
Ширвиндт поделился подробностями дела о ДТП в Валдае с его участием
16:03
Общество
Эфир: Проблема разрушения старинных зданий — восстанавливать или строить новые
16:01
Общество
Ковитиди пояснила, почему после казанской трагедии нужен новый закон об оружии
16:01
Весь мир
Кандидат в президенты Перу заявил о необходимости национализации экономики
15:58
Общество
Пермские родители смогут посетить последние звонки с разрешения руководства школ
15:58
Происшествия
Дикие кабаны насмерть отравились выброшенной селитрой в Ульяновской области
15:57
Происшествия
Кинорежиссер Малецкий умер на 76-м году жизни
15:54
Общество
Калужские волонтеры вернули женщине пропавшего три года назад пожилого брата-близнеца
Все новости
17 мая 16:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:25
Общество
В Волгоград прибыл тематический спецпоезд «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»
16:22
Происшествия
СК возбудил дело о халатности по факту гибели мужчины в ночном клубе в Иркутске
16:19
Происшествия
Мигрант в Петербурге брошенным черенком разбил голову оппоненту
16:15
Общество
Назван топ-7 разрушенных надежд Украины о Крымском мосте
16:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак напугала фанатов истощенным видом
16:14
Общество
Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся 19 мая. События дня
16:14
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение девушки в ночном клубе
16:12
Политика
Журналист Карбалевич объяснил нежелание ЕС вводить новые антибелорусские санкции
16:09
Политика
Анналена Бербок в должности канцлера ФРГ может испортить отношения с Россией
16:08
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова назвала имя своей фаворитки на шоу «Холостяк»
16:08
Технологии
Роскосмос выделил 318 миллионов рублей на создание станции для исследования Венеры
16:06
Политика
Украинские депутаты устроили скандал в прямом эфире после слов Путина
16:04
Шоу-бизнес
Ширвиндт поделился подробностями дела о ДТП в Валдае с его участием
16:03
Общество
Эфир: Проблема разрушения старинных зданий — восстанавливать или строить новые
16:01
Общество
Ковитиди пояснила, почему после казанской трагедии нужен новый закон об оружии
16:01
Весь мир
Кандидат в президенты Перу заявил о необходимости национализации экономики
15:58
Общество
Пермские родители смогут посетить последние звонки с разрешения руководства школ
15:58
Происшествия
Дикие кабаны насмерть отравились выброшенной селитрой в Ульяновской области
15:57
Происшествия
Кинорежиссер Малецкий умер на 76-м году жизни
15:54
Общество
Калужские волонтеры вернули женщине пропавшего три года назад пожилого брата-близнеца
Все новости

Тело 11-летнего школьника обнаружили в реке в Калининградской области

Происшествия
Тело 11-летнего школьника обнаружили в реке в Калининградской области
kld.sledcom.ru  /  Пресс-служба Следственного комитета Калининградской области

Калининград, 17 мая. В реке Прохладная неподалеку от садового товарищества «Калининградец» Багратионовского городского округа нашли тело ребенка с признаками утопления в воде. Об этом сообщают в пресс-службе Следственного комитета Калининградкой области. 

«В настоящее время производится осмотр места происшествия.  Личность ребенка установлена, им оказался 11-летний школьник, который 9 мая текущего года на глазах друзей упал в реку с опоры железнодорожного моста в реку Прохладная. Тело ребенка обнаружено волонтерами у левого берега реки на расстоянии около 250 метров от места падения и извлечено на берег спасателями МЧС», — рассказывает журналистам пресс-секретарь Следственного комитета Наталья Гацко. 

Найти мальчика удалось благодаря волонтерам поисково-спасательного отряда «Запад» и МЧС. О том, как это произошло, ФАН сообщил непосредственный участник событий. Виктор А. первым заметил нечто странное в зарослях реки. 

«Шли вдоль берега, и нашел я его. Заметил по одежде, красным штанам и серой куртке. Тело уже было в кустах. Я спасателям сказал, они его вытащили на берег. Шел впереди, сначала не понял, что это в реке такое, попросил посмотреть», — рассказал корреспонденту ФАН участник поисков.  

По факту безвестного исчезновения школьника Гурьевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области возбуждено и расследуется уголовное дело. Причину смерти ребенка обещают установить после проведения судебно-медицинской экспертизы. 

Ранее ФАН сообщал, что в реке Неман Калининградской области нашли тело еще одного пропавшего школьница. Он провалился под лед еще зимой. 

россия калининград калининградская область
Комментировать
Самое популярное
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Шоу-бизнес 35627 15 мая 2021
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Армия 33357 15 мая 2021
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Шоу-бизнес 26242 15 мая 2021
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Политика 20209 15 мая 2021
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Время после Пасхи 2021: как празднуют День жен-мироносиц, что нельзя делать 16 мая
Общество 15172 15 мая 2021
Время после Пасхи 2021: как празднуют День жен-мироносиц, что нельзя делать 16 мая
Все новости / Происшествия / Тело 11-летнего школьника обнаружили в реке в Калининградской области
Рейтинг@Mail.ru