Тело 11-летнего школьника обнаружили в реке в Калининградской области

Калининград, 17 мая. В реке Прохладная неподалеку от садового товарищества «Калининградец» Багратионовского городского округа нашли тело ребенка с признаками утопления в воде. Об этом сообщают в пресс-службе Следственного комитета Калининградкой области.

«В настоящее время производится осмотр места происшествия. Личность ребенка установлена, им оказался 11-летний школьник, который 9 мая текущего года на глазах друзей упал в реку с опоры железнодорожного моста в реку Прохладная. Тело ребенка обнаружено волонтерами у левого берега реки на расстоянии около 250 метров от места падения и извлечено на берег спасателями МЧС», — рассказывает журналистам пресс-секретарь Следственного комитета Наталья Гацко.

Найти мальчика удалось благодаря волонтерам поисково-спасательного отряда «Запад» и МЧС. О том, как это произошло, ФАН сообщил непосредственный участник событий. Виктор А. первым заметил нечто странное в зарослях реки.

«Шли вдоль берега, и нашел я его. Заметил по одежде, красным штанам и серой куртке. Тело уже было в кустах. Я спасателям сказал, они его вытащили на берег. Шел впереди, сначала не понял, что это в реке такое, попросил посмотреть», — рассказал корреспонденту ФАН участник поисков.

По факту безвестного исчезновения школьника Гурьевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области возбуждено и расследуется уголовное дело. Причину смерти ребенка обещают установить после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее ФАН сообщал, что в реке Неман Калининградской области нашли тело еще одного пропавшего школьница. Он провалился под лед еще зимой.