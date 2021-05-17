Калининградцев возмутила стоимость экскурсии на туристическом ретропоезде

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17 мая 14:55
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новостей
14:54
Политика
Путин продлил срок службы полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе
14:54
Общество
Российские филологи объяснили, как правильно произносить слово «ковид»
14:53
Общество
Сотрудник центра Гамалеи объяснил, кому будут делать прививки «Спутником Лайт»
14:51
Происшествия
Калининградские волонтеры нашли ребенка, утонувшего в реке Прохладная
14:50
Происшествия
В Ульяновске рабочий шесть часов плавал в баке с топливом, находясь без сознания
14:46
Происшествия
Солист Мариинского театра находится в коме после прогулки на электросамокате
14:45
Армия
Путин распорядился подписать соглашение о создании российско-таджикской системы ПВО
14:44
Общество
Все очень интригующе: Виталий Милонов о фильме «Турист»
14:41
Происшествия
Знания позволили кассиру обворовать сетевой супермаркет в Петербурге
14:40
Общество
Пресс-клуб «Петербургский уикенд» начинает работу в Лахте со встречи с Артемом Шейниным
14:40
Общество
Количество случаев коронавируса на Украине приближается к двум миллионам
14:40
Общество
Растет быстрее, чем Москва: площадь Саратова увеличилась в три раза
14:39
Армия
В Генштабе Израиля заявили о продолжении обстрелов целей движения ХАМАС
14:37
Шоу-бизнес
Жириновский в эфире Первого канала разоткровенничался о первой брачной ночи
14:37
Шоу-бизнес
Вдова Табакова назвала «маразмом» публичные признания о домогательствах
14:34
Политика
Песков заявил об открытости России к диалогу с недружественными соседями
14:30
Политика
Дмитрий Песков констатировал «россиененавистничество» на Украине
14:30
Весь мир
Поджог бензовоза и визит аль-Манфи в Тобрук — что произошло в Ливии 16 мая
14:29
Экономика
Центробанк РФ понизил официальный курс доллара на 18 мая
14:25
Происшествия
Худрук Театра сатиры Ширвиндт выплатил пострадавшей в аварии 400 тыс. рублей
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Калининградцев возмутила стоимость экскурсии на туристическом ретропоезде

Общество
Калининградцев возмутила стоимость экскурсии на туристическом ретропоезде
Невские Новости  /  Дарья Коваленок

Калининград, 17 мая. Первая поездка туристического ретропоезда, который повезет гостей региона на осмотр достопримечательностей области, состоится 29 мая. Об этом сообщается на сайте агентства «Юнона».

Состав отправится по маршруту Калининград — Полесск — Советск — Калининград. Цена развлечения для взрослых — 2900 рублей, для детей 2500 (до 16 лет). В дальнейшем планируется ее увеличивать. Корреспондент ФАН выяснил, что местным жителям такое не по карману. 

«Ну и цена! Явно на приезжих рассчитано. Идея, конечно, хорошая, но чтобы почти три тысячи! Семье из трех человек поездка будет стоить больше восьми тысяч. Беспредел какой-то!» — сказал корреспонденту ФАН Виталий В.

В стоимость экскурсии входит проезд на ретропоезде, трансфер на автобусе в Полесск, услуги гида в дороге, подача напитков, посещение пивоварни Бланкенштейна с дегустацией, осмотр старинной школы, исторических достопримечательностей города Советска, где расположена масса немецких зданий. Рейсы туристический поезд будет совершать по субботам, раз в неделю. В его составе всего один плацкартный вагон на 72 места.

Ретропаровоз ЭР 791-94 доставили в Калининградскую область в конце апреля. Известно, что его сконструировали на Брянском паровозостроительном заводе в 1951 году.

Ранее ФАН сообщал, что РЖД организует туристические железнодорожные туры по Калининградской области. Об этом заявлял министр культуры Андрей Ермак.

россия калининград калининградская область
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