Калининградцев возмутила стоимость экскурсии на туристическом ретропоезде

Калининград, 17 мая. Первая поездка туристического ретропоезда, который повезет гостей региона на осмотр достопримечательностей области, состоится 29 мая. Об этом сообщается на сайте агентства «Юнона».

Состав отправится по маршруту Калининград — Полесск — Советск — Калининград. Цена развлечения для взрослых — 2900 рублей, для детей 2500 (до 16 лет). В дальнейшем планируется ее увеличивать. Корреспондент ФАН выяснил, что местным жителям такое не по карману.

«Ну и цена! Явно на приезжих рассчитано. Идея, конечно, хорошая, но чтобы почти три тысячи! Семье из трех человек поездка будет стоить больше восьми тысяч. Беспредел какой-то!» — сказал корреспонденту ФАН Виталий В.

В стоимость экскурсии входит проезд на ретропоезде, трансфер на автобусе в Полесск, услуги гида в дороге, подача напитков, посещение пивоварни Бланкенштейна с дегустацией, осмотр старинной школы, исторических достопримечательностей города Советска, где расположена масса немецких зданий. Рейсы туристический поезд будет совершать по субботам, раз в неделю. В его составе всего один плацкартный вагон на 72 места.

Ретропаровоз ЭР 791-94 доставили в Калининградскую область в конце апреля. Известно, что его сконструировали на Брянском паровозостроительном заводе в 1951 году.

Ранее ФАН сообщал, что РЖД организует туристические железнодорожные туры по Калининградской области. Об этом заявлял министр культуры Андрей Ермак.