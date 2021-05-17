Масочный режим в Калининградской области могут отменить через месяц

Калининград, 17 мая. Через месяц в регионе может быть отменен масочный режим. Об этом на своей странице в Instagram рассказал губернатор Антон Алиханов.

«Постараемся отменить масочный режим в помещениях через месяц, если вакцинация будет идти полным темпом», — сообщил он пользователям Сети.

В оперативном штабе по борьбе с инфекцией рассказали, что к 14 мая в Калининградской области привиты 99 023 человека, из них двукратно 74 363. В регион поступило 129 859 комплектов вакцины.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде назвали условие для полной отмены масочного режима. Получить иммунитет к коронавирусу должно не менее 60% населения.