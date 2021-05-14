Жителю ЕС грозит до двух лет колонии за незаконное проникновение в Калининградскую область

Калининград, 14 мая. Незаконно пересекшего российско-польскую границу жителя Евросоюза задержали в Нестеровском районе Калининградской области. Об этом рассказывают в пресс-службе управления ФСБ региона.

«12 мая 2021 года в результате проведения поисковых мероприятий в 750 метрах от государственной границы был обнаружен и задержан пограничным нарядом 34-летний гражданин одной из стран Евросоюза, который, не имея российской визы, пересек границу в обход установленного пункта пропуска», — сообщают в ведомстве.

У него была экипировка и другие личные вещи, подтверждающие факт незаконного нахождения на территории анклава, в том числе авиабилеты Германия — Польша. В отношении жителя иностранного государства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее ФАН сообщал, что обвиненный в коррупционном преступлении экс-министр сельского хозяйства Пензенской области освобожден из-под домашнего ареста. Год назад его задержали сотрудники ФСБ.