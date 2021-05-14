В Калининграде появится лучшее в России футбольное поле

Калининград, 14 мая. Лучшее в России футбольное поле появится в Калининградской области. Об этом корреспонденту ФАН сообщил пресс-секретарь министерства спорта региона Дмитрий Иванов.

«Сейчас будет сто процентов замена поля на стадионе «Калининград». Пора это было сделать еще в прошлом году. Из-за отсутствия матчей «Балтики» удавалось привести его в нормативное состояние, стадион продолжал работу, но сейчас процесс запустится по полной. Все готово к тому, чтобы обновить «пирог» полностью. Тогда у Калининграда будет лучшее поле в стране», — рассказал он ФАН.