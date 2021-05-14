Калининград может принять финал кубка России по футболу

Калининград, 14 мая. Финал кубка России по футболу может пройти в Калининграде. Регион готовится принять у себя матч за Суперкубок страны.

«Мы заявку подали, но все находится на рассмотрении в РФС. Калининград готов принять», — рассказала журналистам калининградский министр спорта Наталья Ищенко.

В финальном матче встретятся петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Предварительная дата проведения игры — 17 или 18 июля.

Эксклюзивно ФАН в министерстве спорта Калининградской области сообщили, что в случае проведения соревнований в янтарном крае футболистов встретит абсолютно новое поле. Его перекладывают со дня на день.

«У Калининграда будет лучшее поле в стране. Пройдет у «Балтики» еще один матч через неделю, времени на работы останется чуть поменьше, но у стадиона «Калининград» вариантов нет, готовятся», — рассказал корреспонденту ФАН пресс-секретарь министерства спорта Калининградской области Дмитрий Иванов.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде планировали принять финал Лиги чемпионов УЕФА. Была также подана соответствующая заявка.