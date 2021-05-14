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14 мая 18:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:22
Интервью
Вольфганг Черни: В фильме «Скажи ей» я играю положительного американского разлучника
18:19
Шоу-бизнес
Историк моды Васильев заявил, что Бузова обязана своей популярностью разводу
18:19
Наука
Японские ученые установили причину быстрого разрушения современных бетонных конструкций
18:19
Происшествия
Польские фермеры 23 года удерживали в рабстве выходца из СССР
18:18
Весь мир
Пуэрториканцы выступили против грабительской приватизации энергетического сектора
18:17
Происшествия
Избивавший собак в Петербурге живодер оказался водителем трамвая
18:15
Общество
Названы регионы России с проблемами в сфере занятости населения
18:15
Происшествия
Пьяный петербуржец избил 12-летнюю дочь сожительницы
18:14
Общество
Общественник Ионов попросил ФБР Пригожина заступиться за афроамериканца Абу-Джамала
18:12
Общество
В Калининграде появится лучшее в России футбольное поле
18:11
Общество
Эпидемиолог Белякова объяснила, почему нельзя смешивать разные вакцины от коронавируса
18:11
Политика
Украинский Совбез одобрил санкции против 111 иностранцев
18:09
Общество
Депутат Рыжак в ответ на Казань предложил вернуть идеологию в Конституцию
18:07
Политика
Израиль не планирует обращаться к США за помощью после обострения ситуации в секторе Газа
18:07
Общество
Вторая жизнь Крымской АЭС: легендарную электростанцию могут превратить в супер-объект
18:04
Происшествия
Ревнивый петербуржец заставил возлюбленную проткнуть ножом его грудь
18:03
Шоу-бизнес
Слепаков признался в тайном разводе с женой
18:02
Армия
Израильские военные атаковали ВМС движения ХАМАС
18:02
Общество
Блогерство помогло пенсионеру из Иркутской области исполнить мечту больной супруги
18:02
Общество
Распекал чиновников и собрался на выборы: Володин посетил с визитом Саратов
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Калининград может принять финал кубка России по футболу

Общество
Калининград может принять финал кубка России по футболу
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Калининград, 14 мая. Финал кубка России по футболу может пройти в Калининграде. Регион готовится принять у себя матч за Суперкубок страны. 

«Мы заявку подали, но все находится на рассмотрении в РФС. Калининград готов принять», — рассказала журналистам калининградский министр спорта Наталья Ищенко. 

В финальном матче встретятся петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Предварительная дата проведения игры — 17 или 18 июля.

Эксклюзивно ФАН в министерстве спорта Калининградской области сообщили, что в случае проведения соревнований в янтарном крае футболистов встретит абсолютно новое поле. Его перекладывают со дня на день.

«У Калининграда будет лучшее поле в стране. Пройдет у «Балтики» еще один матч через неделю, времени на работы останется чуть поменьше, но у стадиона «Калининград» вариантов нет, готовятся», — рассказал корреспонденту ФАН пресс-секретарь министерства спорта Калининградской области Дмитрий Иванов. 

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде планировали принять финал Лиги чемпионов УЕФА. Была также подана соответствующая заявка. 

россия калининград калининградская область
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