В Калининграде появилась услуга «собутыльник по вызову»

Калининград, 14 мая. Местные жители разместили на «Авито» объявление с предложением составить компанию за выпивкой по цене 500 рублей в час. Скриншот этого сообщения попал в один из популярных пабликов города.

«Выпьем с вами. Классная компания вам обеспечена», — заявляют калининградцы, предлагая услугу.

Горожане шутливо их поддержали. В комментариях они начали предлагать в качестве собутыльников себя.

«Демпинг, собутыльник за 400 рублей», — написал Александр А. «Армейские байки, анекдоты, быкануть в магазине, сальто назад после трех. Ценник от 200 рублей», — сказал Александр И.

vk.com / Prt Scr Типичный Калининград

Нашлись в городе и те, кого подобная инициатива возмутила. Собеседница ФАН считает подобные предложения аморальными.

«Девушке, похоже, нет 18. Опустились ниже плинтуса, совсем деградировала молодежь. Чтобы таким способом зарабатывать!» — возмутилась местная жительница София Ш.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде девушка предлагает дружбу по цене 300 рублей за час. Подобное квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность, хотя никакой ответственности она скорее всего не понесет.