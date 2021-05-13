Калининградец спас ежика из ловушки супа быстрого приготовления

Калининград, 13 мая. Местный житель спас маленького ежика от голодной смерти. Он помог животному освободиться из обертки супа быстрого приготовления. Видео распространилось по социальным сетям.

«Немного милоты вам в ленту: добрый дядька из Калининграда помог ёжику, застрявшему в пакете. Глупый почуял запах еды и залез в упаковку из-под лапши, а вылезти уже не смог», — сказано в одном из пабликов.

Теперь жизнь ежа в безопасности. О происходящем высказались пользователи соцсетей.

«Побольше бы таких хороших людей», — сказал корреспонденту ФАН посмотревший видео горожанин. «Животные страдают из-за людей!» — заявил еще один калининградец.

Ранее ФАН сообщал, что акция «Сдай батарейку — спаси ежика» объединила школьников из Череповца. Сбор идет для защиты окружающей среды, в частности, маленьких ежей.