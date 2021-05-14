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Кристина Асмус рассказала о напряженном графике из-за съемок в Калининграде

Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала о напряженном графике из-за съемок в Калининграде
Кадр из сериала «Интерны»  / 

Калининград, 13 мая. Известная актриса Кристина Асмус, исполнительница одной из главных ролей в культовом российском сериале «Интерны», рассказала о напряженном графике, которого ей предстоит придерживаться из-за съемок в Калининграде. Она написала об этом в своем Instagram. 

«Я сейчас в Калининграде на съемках нового проекта. Месяц буду летать туда-сюда, потому что спектакли в театре им. М. Н. Ермоловой никто не отменял и составов у меня нет. Новый проект — это всегда страшно. Всегда куча заметок на полях сценария, миллион идей и предложений, бессонная ночь перед первым съемочным днем. Но у нас просто сумасшедшая команда, с которой просто обязано все получиться. Ух, погнали!» — сообщила Асмус своим поклонникам. 

Кристина Асмус рассказала о напряженном графике из-за съемок в Калининграде
Prt Scr instagram.com  / @asmuskristina

Артистка также рассказала о бессоннице, отвечая на вопрос подписчика о грустном взгляде. Свое сообщение она дополнила не очень веселым смайлом. Корреспонденту ФАН удалось узнать, что подобное может свидетельствовать о неврологических проблемах, которые не лежат в области психологии. 

«С подобным нужно обращаться к неврологу или терапевту», — сообщила корреспонденту ФАН калининградский психолог Ирина Слаева. 

Ранее ФАН сообщал, что Кристина Асмус впервые показала себя без макияжа. Знаменитость сфотографировалась в актерском вагончике на съемках в Калининграде.

россия калининград калининградская область
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