Калининградские курорты на майских праздниках посетили более 63 тысяч туристов

Калининград, 13 мая. Более 63 тысяч туристов посетило Калининградскую область на майские праздники. Об этом сообщил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

«Цифры действительно впечатляющие: мы делали прогнозы с 1 по 10 мая, ожидали 55 тысяч человек, приехало 63,5 тысячи. Была очень хорошая загрузка у отелей, которая в Калининграде и на побережье доходила до 98–99%. На востоке области также неплохие показатели», — рассказал министр журналистам.

С 1 по 19 мая аэропорт «Храброво» принял 66,9 тысяч человек. В 2019 эта цифра составила всего 44 тысячи. 3,6 тысяч туристов прибыло в янтарный край по железной дороге. Наибольшей популярностью у гостей пользовались комбинированные туры на три-четыре ночи с проживанием в Калининграде, Светлогорске или Зеленоградске. В правительстве региона отмечают, что средняя цена такого отдыха осталась на уровне 2019 года. Популярными оказались однодневные автобусные экскурсии, посещения объектов Музея Мирового океана, калининградского зоопарка и Кафедрального собора.

Ранее ФАН сообщал, что благодаря льготным займам новые променады появятся по всей территории Калининградской области. Об этом губернатор региона Антон Алиханов рассказал в интервью Yotube-каналу «Соловьев LIVE».