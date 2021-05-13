Пьяный калининградец совершил самосуд над соседом, избившим свою жену

Калининград, 13 мая. Житель города Знаменск в Калининградской области подозревается в избиении знакомого до смерти. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело: он нанес не менее пяти ударов кулаками и не менее одного удара деревянным брусом своему соседу, от чего тот умер на месте.

«В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен, дал признательные показания, с ним проведена проверка показаний на месте. Следователям регионального управления СКР мужчина пояснил, что ссора между ним и соседом произошла из-за видео, распространенного в сети Интернет, где потерпевший в присутствии малолетних детей избивает свою супругу», — сказали в пресс-службе ведомства.

Эксклюзивно ФАН в Следственном комитете сообщили о подробностях произошедшего. Предполагаемый убийца был нетрезв.

«Подозреваемый встретился с потерпевшим во дворе , сам к нему подошел и спросил, зачем он так обращается с женой, в присутствии детей ее бьет. На фоне этого разгорелся словесный конфликт, и тот его избил, причинив повреждения, которые повлекли за собой смерть», — сказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь регионального Следственного комитета Наталья Гацко.

Подобное деяние квалифицируется как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, влекущее за собой смерть по неосторожности. Идет допрос свидетелей.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде трехлетний ребенок сутки провел в квартире с мертвыми родителями. Что стало причиной их гибели, пока неизвестно.