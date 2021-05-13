Трехлетний мальчик из Калининграда провел три дня в квартире с умершими родителями

Калининград, 13 ма. Трехлетнему ребенку пришлось самостоятельно выбираться из квартиры с мертвыми родителями в Калининграде. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета. Организована доследственная проверка. 27-летнего мужчину и 23-летнюю женщину без признаков жизни обнаружили местные жители. О случившемся они известили правоохранительные органы.

«По предварительным данным, семейная пара перестала выходить на связь с вечера 7 мая 2021 года. Их ребенок 10 мая 2021 года смог самостоятельно открыть дверь квартиры и выйти на лестничную площадку, где его и обнаружили жильцы дома. В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на телах погибших не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые позволят установить точные причины и давность наступления смерти», — рассказала журналистам пресс-секретарь Следственного комитета Наталья Гацко.

Семья мальчика оказалась благополучной. Сейчас маленький калининградец находится под круглосуточным наблюдением врачей, решается вопрос о передаче прав опеки над ним бабушке. Устанавливаются детальные обстоятельства произошедшего.

В Сети появились слухи, что погибшая пара употребляла наркотики. Эти сведения ФАН в СК не подтвердили, подчеркнув, что семья на профилактическом учете не состояла.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза, окончательные выводы эксперты о причинах смерти и ее давности сделают после завершения гистологических и химических судебных исследований», — сообщили в ведомстве эксклюзивно ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что пьяная калининградка избила и выставила в подъезд полуголым своего годовалого сына. О произошедшем стало известно соседям.