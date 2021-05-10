Калининградцы находят на берегу Балтийского моря «тараканов-трилобитов»

Калининград, 10 мая. Местные жители находят на берегу курортных городов Калининградской области жуков-трилобитов. Об этом они рассказали корреспонденту ФАН.

«Все дело в том, что этот жучок-тараканчик похож на какого-то трилобита времен зарождения земли. До этого я никогда таких не видела. Подумала сначала, что это огромная дафния или гаммариус-переросток, которым кормят рыб, но нет!» — сообщила калининградка Анастасия М. ФАН.

Правду о необычных существах раскрыли в лаборатории морской экологии Атлантического отделения ФГБУ науки Института океанологии П. П. Ширшова РАН. Ее заведующая и кандидат биологических наук Елена Ежова сообщила, что морские трилобиты — самые крупные ракообразные балтийского побережья.

«Они обитали в пресноводном Балтийском ледниковом озере, предшественнике Балтийского моря, 16 000 лет назад. На фото морской таракан — вид донных ракообразных, или ставница. Внешне она имеет отдаленное сходство с обычной мокрицей. Ее мясо богато белком, микро- и макроэлементами, ближайшие родственники — это раки и креветки. Рачка часто обнаруживают в сетях рыболовов, и не всегда удается его отсортировать. Порой в рыбных консервах можно найти «сюрприз», но пугаться не стоит — морской таракан безопасен при употреблении человеком», — сообщила она.

Питается морской таракан растительным остатками, падалью и иногда сородичами. Им самим очень любит лакомиться крупная рыба, к примеру, треска.

Ранее ФАН сообщал, что в тульском экзотариуме произошло пополнение в семействе ящериц. Огненных сцинков стало больше.