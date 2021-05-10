Заслуженная артистка России Ирина Андреева скончалась в Калининграде

Калининград, 10 мая. Умерла заслуженная артистка России, замдиректора калининградской филармонии Ирина Андреева. Об этом сообщают в пресс-службе учреждения. Ей было 78 лет.

«Скоропостижно скончалась заслуженная артистка России, бессменная ведущая и великолепный музыковед, замдиректора Калининградской филармонии Ирина Семеновна Андреева. Ее внезапный уход стал большим ударом и невосполнимой потерей для всех, кто знал лично Ирину Семеновну. Она была светлым, жизнерадостным и открытым человеком, добрым другом и блестящим профессионалом. Ирина Семеновна навсегда останется в памяти и сердцах близких, друзей и коллег человеком с искрометным юмором, неисчерпаемой мудростью и огромным сердцем. Светлая память об этой выдающейся артистке и прекрасном человеке навсегда сохранится в наших сердцах!» — рассказывают журналистам.

Ирина Андреева посвятила работе в филармонии больше 30 лет. Ее творческая деятельность получала самую высокую оценку среди коллег и зрителей, о смерти артистки сокрушается весь город.

«Невозможно поверить, нет слов… Невосполнимая утрата… Несколько дней назад общались, смеялись, договорились о встрече… Очень больно… Светлая память, Ирина Семеновна…» — сокрушаются ее знакомые.

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