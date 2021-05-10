Следственный комитет Калининграда взял под стражу подозреваемую в убийстве знакомого

Калининград, 10 мая. 43-летняя местная жительница подозревается в убийстве знакомого. В отношении нее Светлогорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело.

«По версии следствия, 8 мая 2021 года в дневное время подозреваемая, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры в квартире одного из домов по улице Советской в городе Светлый нанесла не менее трех ударов ножом 42-летнему знакомому. От полученных ранений мужчина умер на месте происшествия. Место нахождения подозреваемой, спустя непродолжительное время, установлено полицейскими», — рассказали журналистам в пресс-службе ведомства.

Калининградка уже задержана и дала признательные показания. Отмечается, что ранее она была осуждена на три года колонии за причинение тяжкого вреда мужчине, которого, как подозревают следователи, теперь убила. Местная жительница пояснила, что конфликт между ней и скончавшимся возник, когда последний агрессивно повел себя в отношении сожителя ее подруги, а также оскорбил ее саму. Детальные обстоятельства совершенного преступления устанавливаются, идет допрос свидетелей, проводятся судебные экспертизы.

Ранее ФАН сообщал, что в реке Неман Калининградской области было обнаружено тело мальчика. Выяснилось, что это был тот самый пропавший без вести ребенок, которого искал весь город.