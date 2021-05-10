Картину Кандинского стоимостью 1 млрд рублей выставят в Калининграде

Калининград, 10 мая. Выставка одной картины пройдет в Калининграде в период с 19 июня по 19 июля. В город привезут работу Василия Кандинского под названием «Импровизация 7». Ее стоимость 1 млрд 44 млн рублей. Об этом ФАН сообщили в Кафедральном соборе.

Произведение искусства доставят в цельнометаллическом фургоне, который сопроводит вооруженная охрана. Открытие выставки будет сопровождаться концертом международного фестиваля «Орган +».

«Картина зазвучит в сопровождении фортепиано Михаила Кандинского и органа Екатерины Мельниковой», — сказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь Кафедрального собора Яна Лудченко.

Михаил Кандинский — пианист, внук художника Василия Кандинского, ныне живущий в Японии, выпускник Московской консерватории и Лондонской Королевской Академии Музыки, исполнит произведения А. Скрябина, Н. Метнера в дуэте с Екатериной Мельниковой — органисткой и композитором, лауреатом международных конкурсов и Премии Британской Королевской Академии Музыки по органной импровизации им. Леди Бедж. Вместе они сыграют и «Импровизацию 7», собственное произведение Мельниковой.

Выставка продлится месяц. После произведение Кандинского отправится в Третьяковскую галерею. К слову, в рамках фестиваля «Орган +» запланирована целая серия концертов с участием выдающихся отечественных и зарубежных музыкантов.

Ранее ФАН сообщал, что на офисной территории калининградского Кафедрального собора может появиться киногородок под названием «Каливуд». Позже выяснилось, что идея не понравилась местным жителям, и от него было решено отказаться.