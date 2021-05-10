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Женихи и невесты Калининграда могут сняться в комедии с Кристиной Асмус

Шоу-бизнес
Женихи и невесты Калининграда могут сняться в комедии с Кристиной Асмус
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Калининград, 10 мая. В городе объявлен кастинг на участие в съемках фильма «Хочу замуж» с Кристиной Асмус. Об этом сообщается в группе «Съемки в кино» в социальной сети. 

«Ищем мужчин и женщин на роли женихов и невест. Возраст от 18 лет. Должны быть со своими свадебными костюмами и платьями. Сцена с главными героями, оплата хорошая», — пишут в одном из пабликов города. 

В комментариях калининградцы гадают, где взять свадебный наряд, а сама артистка готовится к съемочному процессу. Она рассказала, что приехала в город, в своем Instagram. 

«Всех поздравляю с праздником, с Днем Победы. Я впервые 9 мая не в Москве, я в Калининграде, прилетела на съемки нового кино, и сейчас иду на репетицию», — сказала артистка поклонникам. 

Она отметила, что никогда раньше не была в янтарном крае, и посетила праздничный салют Победы. Его запись она выложила в сторис. 

Ранее ФАН сообщал, что местом съемок фильма с Кристиной Асмус станут калининградские дворы. Задействован будет и Биржевой сквер с фонтанами. 

россия калининград калининградская область
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