Женихи и невесты Калининграда могут сняться в комедии с Кристиной Асмус

Калининград, 10 мая. В городе объявлен кастинг на участие в съемках фильма «Хочу замуж» с Кристиной Асмус. Об этом сообщается в группе «Съемки в кино» в социальной сети.

«Ищем мужчин и женщин на роли женихов и невест. Возраст от 18 лет. Должны быть со своими свадебными костюмами и платьями. Сцена с главными героями, оплата хорошая», — пишут в одном из пабликов города.

В комментариях калининградцы гадают, где взять свадебный наряд, а сама артистка готовится к съемочному процессу. Она рассказала, что приехала в город, в своем Instagram.

«Всех поздравляю с праздником, с Днем Победы. Я впервые 9 мая не в Москве, я в Калининграде, прилетела на съемки нового кино, и сейчас иду на репетицию», — сказала артистка поклонникам.

Она отметила, что никогда раньше не была в янтарном крае, и посетила праздничный салют Победы. Его запись она выложила в сторис.

Ранее ФАН сообщал, что местом съемок фильма с Кристиной Асмус станут калининградские дворы. Задействован будет и Биржевой сквер с фонтанами.