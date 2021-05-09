Калининград, 9 мая. После дождя в Калининградской области затопило целый поселок. Об этом местные жители сообщили в одном из популярных пабликов.

«Нам сказали ждать, пока вода сойдет, но ее уровень выше день ото дня», — пожаловались они.

vk.com / pr scr vk.com

ФАН обратился в администрацию Гурьевского городского округа с просьбой прояснить ситуацию. По мнению представителей администрации, всему виной большое количество осадков, выпавших в регионе. Они сообщили, что уровень воды опустился всего через пару дней.

«Согласно данным метеостанций региона, выпало более 100% от месячной нормы осадков. Во время таких сильных паводков ливневые коллекторы, а также водоотводные каналы не всегда в состоянии обеспечить прием залпового сброса ливневых вод. Были приняты заявку о подтоплении от жителей пос. Лесное, произведен выезд специалистов 4 мая. Уровень грунтовых вод в дренажных канавах находился в пределах нормы», — сообщили корреспонденту ФАН в ответ на официальный запрос.

Впредь предполагается не допускать затоплений подобного масштаба. Дренаж должны привести в порядок.

«Для недопущения подобных подтоплений в адрес собственников основных мелиоративных каналов (Министерство сельского хозяйства, ФГБУ «Калининградмелиоводхоз»), осуществляющих осушения поселка Лесное, подготовлены обращения с просьбой провести их обследования и очистку. Со стороны администрации Гурьевского городского округа также будут приняты меры по прочистке существующих дренажных канав», — сообщили корреспонденту ФАН в администрации Гурьевского городского округа.

Ранее ФАН сообщал, что на голову калининградца упала часть разрушающегося здания. К счастью, он успел вовремя отойти в сторону.