Калининградцы спели «Раскудрявый» в честь Дня Победы 

Калининград, 9 мая. Песни и пляски в честь Дня Победы устроили местные жители в одном из торговых центров города. Видео гуляний попало в социальные сети.

Суть мероприятия заключалась в следующем: по коридорам здания ходил человек с баяном, во весь голос распевая песню «Раскудрявый клен зеленый, лист резной». Со всех сторон к нему подходили люди, которые начинали петь вместе с ним. Одна бабушка даже пустилась в пляс.

Видео получило больше 15 тысяч просмотров. Жителей Калининграда участники действия восхитили.

«Молодцы, а бабуля просто огонь! Вот это я понимаю веселье», — сказала Юлия П. корреспонденту ФАН.

«Молодцы! И ничто и никто не сможет запретить нам петь песни тех лет и радоваться в этот день», — написала Ирина С. в соцсети.

«Супер! Без всякого пафоса и помпезности, а главное с душой», — высказался и Виталий П.