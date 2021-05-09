Волонтеры спели фронтовые песни под окнами ветеранов в Калининградской области

Калининград, 9 мая. Жители города Гурьевск Калининградской области поздравили семейную пару ветеранов исполнением песни «Где мы с тобой танцуем Вальс» под их окнами. Об этом сообщается в одном из популярных пабликов.

«Вот так поздравляют ветеранов в Гурьевске — поют всем двором! С Днем Победы, Андрей Яковлевич и Антонина Ивановна! Низкий Вам поклон!» — сказано в Сети.

Таким образом День Победы отмечается в городах и поселках области. Автоколонны специально заезжают во дворы домов, где проживают ветераны, и устраивают им театрализованные выступления «фронтовых бригад». Действие очень нравится калининградцам.

«По-настоящему трогательно поздравление! Дедушке наверняка было очень приятно, какие же молодцы», — сказала корреспонденту ФАН Анастасия С. «Настоящее поздравление», — отметила Валерия М.

instagram.com / incident.kld

В Калининграде и Гусеве также проходит акция «#ПОЕМДВОРОМ». Всем желающим предлагается спеть любимые песни военных лет, не выходя из дома. Весь день они транслируются на телевидении и радио, а в социальной сети «Одноклассники» работает патриотическое караоке.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде прошел парад Победы. В нем приняло участие 2,4 тысячи военных.