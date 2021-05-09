Более 2,4 тысячи военных приняли участие в калининградском параде Победы

Калининград, 9 мая. В регионе прошел парад Победы. В мероприятии приняли участие 2300 военнослужащих Балтийского флота и 76 единиц боевой техники. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

По главной площади города маршировали курсанты военных вузов, юнармейцы и служащие парадных подразделений силовых структур. На почетный плац также вышли ученики филиала Нахимовского училища, калининградского филиала Санкт-Петербургского юридического университета МВД России, представители ГУ МЧС России в Калининграде, росгвардейцы и многие другие.

«В параде приняла участие современная боевая техника и морская авиация, состоящая на вооружении флота. Все его участники прошли добровольное вакцинирование двумя компонентами вакцины против коронавируса», — рассказали журналистам в пресс-службе Балтфлота.

ФАН / Лилия Щеблыкина

ФАН / Лилия Щеблыкина

ФАН / Лилия Щеблыкина

В колонне сухопутной техники зрители увидели танк Т-34, участвовавший в штурме Кенигсберга. На городскую площадь вывели крупнокалиберные пушки «Гиацинт», ракетные комплексы «Искандер», противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» и реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган».

ФАН / Лилия Щеблыкина

ФАН / Лилия Щеблыкина

В память о Великой Победе над Калининградом пролетело 20 самолетов и вертолетов морской авиации — истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27ПЛ и КА-27ПС.

Своими впечатлениями от парада с корреспондентом ФАН поделился ветеран Константин Близнецов. Несмотря на преклонный возраст, он был рад посетить мероприятие.

«Мы потеряли 27 миллионов жизней за то, что мы победили. Хотелось бы также сказать, что я никогда я нигде не слышал, чтобы наши солдаты были жестоки, насиловали или отбирали что-то. Этого не было, по крайней мере я таких людей на войне не видел, кто бы что ни говорил!» — сказал он корреспонденту ФАН.

Ранее ветеран Михаил Егоров рассказал ФАН о штурме Кенигсберга. Он принимал участие в боевых действиях и в этом году отпраздновал столетие.