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На Куршской косе предложили оборудовать туалеты для тургрупп в близлежащих поселках

Общество
На Куршской косе предложили оборудовать туалеты для тургрупп в близлежащих поселках
park-kosa.ru  /  Пресс-служба национального парка «Куршская коса»

Калининград, 6 мая. В национальном парке Куршская коса предложили оборудовать туалеты для туристических групп из большой России в близлежащих поселках. Об этом ФАН сообщила пресс-секретарь Ольга Большакова. По ее словам, в сезон число уборных увеличивается, но этих усилий может оказаться недостаточно в текущем году. 

«Мы увеличиваем их число каждый год, летом ставим дополнительные 10 биотуалетов, всего их у нас 26. Мы считаем, что нужно решать вопрос так, чтобы были туалеты в поселках. Туристические автобусы могли бы заезжать туда и делать там все необходимые процедуры, связанные с санитарным обеспечением туристов. А на экологических тропах уже только гулять и любоваться природой, потому что, увы, мы не можем… 40 самолетов у нас прилетают сейчас? И все едут на Куршскую косу», — сказала пресс-секретарь нацпарка Куршская коса Ольга Большакова корреспонденту ФАН. 

Ранее ФАН сообщал, что туристы и местные жители возмущены состоянием биотуалетов на Куршской косе. О проблеме стало известно, когда на антисанитарное состояние отхожих мест пожаловался турист из Санкт-Петербурга. Гость региона написал о проблеме в Instagram губернатора Антона Алиханова.

россия калининград калининградская область туризм
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