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Туристы пожаловались на антисанитарию в туалетах Куршской косы

Общество
Туристы пожаловались на антисанитарию в туалетах Куршской косы
ФАН  /  Лилия Щеблыкина

Калининград, 6 мая. Туристы и местные жители жалуются на состояние туалетов на Куршской косе. На странице губернатора Калининградской области Антона Алиханова о проблеме заявила гостья региона из Санкт-Петербурга.

«Прекрасное место, одна из визитных карточек и жемчужин области, привлекающая тысячи туристов, но в то же время оказалось, что это необустроенное и неприспособленное место. Самое мерзкое и шоковое  — туалеты… Их мало, они разбитые, грязные, вонь и антисанитария полная. Очереди несчастных, сломанные и засранные кабинки. Такой проблемы с туалетами я не встречала нигде!» — написала druzhinina8934 в Instagram.

Такой же точки зрения придерживаются и жители региона, которым впервые за много лет удалось посетить национальный парк. Состояние отхожих мест там им не понравилось. 

«Во-первых, туалетов очень мало, а, во-вторых, ходить туда просто невозможно! Грязь невероятная, противно даже взяться за ручку. И это в пандемию коронавируса...» — сообщила Алена И. корреспонденту ФАН

Ситуацию прокомментировали в нацпарке Куршская коса. По словам представителя учреждения, туалеты не справляются с нагрузкой, поскольку на майские праздники в регион приехало слишком большое количество туристов. На такой поток посетителей уборные не рассчитаны. 

«Туристическая инфраструктура рассчитана на определенное количество посетителей. В эти дни их было больше, вот поэтому такие туалеты. Они моются ежедневно, а других на косе быть не может, потому что нет очистных сооружений на экологических тропах. Природоохранное законодательство не позволяет делать там стационарные туалеты, только био. При повышенной нагрузке они не справляются, а так как мы федеральное государственное бюджетное учреждение и заключаем договор на обслуживаем вперед на год, прописываем все условия, мы не можем их менять по щелчку пальцев сегодня же», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь нацпарка Ольга Большакова. 

Ранее ФАН сообщал, что туристы нарубили дров в национальном парке Куршская коса. О подобных случаях требуется оповещать инспекторов ООПТ. 

россия калининград калининградская область
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