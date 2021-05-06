Стало известно, где в Калининграде пройдут съемки комедии с Кристиной Асмус

Калининград, 6 мая. Съемки кинокомедии «Хочу замуж» с Кристиной Асмус в главной роли начнутся в регионе. Об этом сообщают в городской администрации.

Сюжетная линия картины разворачивается на фоне нелепых случайностей, которые раз за разом сталкивают главных героев нос к носу. В отдельных эпизодах задействуют калининградский трамвай.

«Люба и Сергей — друзья детства. Жизнь развела их так давно, что они даже не узнали друг друга, случайно встретившись на улице. И так бы и прошли мимо, разошлись по своим счастливым жизням, если бы не череда нелепых случайностей и совпадений, благодаря которым жена Сергея — Инга и жених Любы — Роберт убеждены — у Любы и Сергея роман», — говорят о фильме.

Действие будет разворачиваться во дворе жилого дома на улице Угловой, 2-10 и улицы Пугачева, 8-14. Местные жители уже дали на свое согласие на организацию кинопроцесса. Среди мест съемок — Музей изобразительных искусств и Биржевой сквер.

«Съемки у музея пройдут 26 числа. Мы рады, что наше эффектное историческое здание пользуется популярностью, но о приезде известной актрисы не знали», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе культурного центра.

Ранее ФАН сообщал, что Кристина Асмус приедет в Калининград на съемки фильма «Хочу замуж». Она посетит в регион впервые.