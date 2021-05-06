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Хозяйка Audi устроила драку на проезжей части в Калининграде и попала на видео

Общество
Хозяйка Audi устроила драку на проезжей части в Калининграде и попала на видео
audi.com  /  AUDI AG

Калининград, 6 мая. Хозяйка Audi Q-7 избила отказавшегося пропустить ее водителя. Она хотела развернуться со второго ряда, но мужчина на Logan был не настроен ей этой позволить, за что получил по лицу. 

Конфликт на дороге сняли на видео. Местные жители разместили запись в одном из популярных пабликов. 

«Аudi q7, за рулем которой сидела женщина, пыталась развернуться со второго ряда, соответственно, Logan не особо хотел ее пропускать. Она выбежала из машины, и парень в Logan получил по лицу. Видео не с начала конфликта. Она в открытое окно его лупасила, так, не кисло. Потом выбежал пассажир с Audi и тоже принялся атаковать парня с Logan. Вот такие цари жизни!» — пишет калининградец в социальных сетях. 

Поведение водителя Audi и ее друга показалось пользователям неадекватным. К слову, владелец Logan выглядел спокойно и просто вышел из машины. 

«Вот и слава с запашком на весь Калининград! Ладно она, но мужчина тоже приложился к двери, а это уже «нападение группой лиц»», — написал Сергей П. 

«У этой психованной надо права забирать, она потенциально опасна для других», — прокомментировала ситуацию Анастасия З. 

«На лицо нарушение, интересно было бы узнать мнение ГИБДД», — заявил Андрей П. 

Хозяйка Audi устроила драку на проезжей части в Калининграде и попала на видео
vk.com  / pr scr vk.com

Источник ФАН в ГИБДД сообщил, что в ведомстве о происшествии знают, но ситуация находится на стадии разбирательства. Обстоятельства, изложенные в посте, проверяются. 

Ранее ФАН сообщал, что водитель и пешеход устроили драку в центре Пензы. Конфликт произошел из-за парковочного места.

россия калининград калининградская область
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