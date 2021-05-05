Президент РФ посмертно наградил четырех калининградских медиков за борьбу с COVID-19

Калининград, 5 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин посмертно наградил четырех калининградских медиков орденами Пирогова. Об этом стало известно после публикации соответствующих материалов на интернет-портале правовой информации.

Врачи получили награды за вклад в борьбу с COVID-19. Таким образом была отмечена их самоотверженность, проявленная во время исполнения профессионального долга.

Регалии вручены Ридвану Абдураманову, реаниматологу-анестезиологу Центральной городской клинической больницы, врачу-реаниматологу Областной клинической больницы Светлане Соловьевой, медсестре этого же учреждения Надежде Дивак и Валентине Колодяжной, трудившейся на такой же должности.

Ранее ФАН сообщал, что медики зафиксировали 8489 новых случаев коронавируса в России за сутки. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.