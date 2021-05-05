Тело ребенка обнаружено в реке Неман Калининградской области

Калининград, 5 апреля. Местные жители заметили тело маленького ребенка в реке Неман в Калининградской области. Эту информацию ФАН сообщили в экстренных службах города.

«Предполагается, что найденный — пропавший без вести Артем П.» — добавил источник ФАН.

На месте уже работают сотрудники полиции и спасатели. Сведения о теле поступили им в 15.20.

Ранее ФАН сообщал, что семилетний ребенок не вернулся с прогулки в Калининградской области. Он ушел из дома на улице Победы и пропал без вести, о чем рассказывали в пресс-службе Следственного комитета России региона. На вид мальчику 8-9 лет, у него отсутствовали два передних зуба. О каких-либо подозрительных знакомых мама мальчика оперативникам не сказала.