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Ведущий Александр Васильев рассказал о выставке платьев ХХ столетия в Калининграде

Шоу-бизнес
Ведущий Александр Васильев рассказал о выставке платьев ХХ столетия в Калининграде
Агентство городских новостей Москва  /  Антон Кардашов

Калининград, 5 мая. Историк моды и телеведущий Александр Васильев рассказал ФАН о выставке модного платья в музее искусств города. Экспозиция будет продолжать свою работу до конца туристического сезона и закроется только в сентябре.

«Ее посещает около 200 человек ежедневно. Она называется «Югендстиль и мода»», — сказала звезда корреспонденту ФАН.

В Калининграде представлено около 40 платьев и костюмов, демонстрирующих безупречный вкус модных персон, живших в начале XX века, в период так называемой Belle Epoque, времени, когда общество не знало масштабных войн, революций и политических потрясений. 

«Несколько экспонируемых на выставке нарядов были произведены петербургским портным, мастером Христофором Блеске, для дворянки Нины Александровны Валуевой. Здесь также представлен невероятный суконный костюм Татьяны Никитичны Налбандовой-Самсоновой (1885–1971), русской миллионерши, владелицы завода «Петровская водка»», — сообщают журналистам в музее искусств. 

Экспозицию дополняют предметы мебели, керамика и живопись из личной коллекции Александра Васильева. По его словам, все это в совокупности позволяет представить югенстиль — по-русски модерн — не просто как модное течение в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, но и как явление, оказавшее влияние на все проявления повседневной жизни.

Ранее ФАН сообщал, что историку моды Александру Васильеву предложили открыть собственный музей в курортном городе Зеленоградске. Он владеет недвижимостью на берегу Балтийского моря.

россия калининград калининградская область шоу-бизнес
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