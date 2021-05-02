Многоквартирный жилой дом полыхает на улице Невского в Калининграде

Калининград, 2 мая. Многоквартирный жилой дом загорелся на улице Невского. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Возгорание произошло на площади 25 квадратных метров, причины произошедшего устанавливаются. Пострадавший госпитализирован в карете скорой помощи», — рассказал корреспонденту ФАН пресс-секретарь ведомства Алексей Баранов.

Согласно информации из открытых источников, у калининградца обожжено лицо. Он пытался разжечь примус на керосине «Шмель».

Алексей Баранов подтвердил ФАН, что выгорела вся его квартира. Жильцов эвакуировали. В социальных сетях очевидцы сообщили: сначала загорелась мебель.

«В квартире диван загорелся, ей конец», — написала Светлана С. в одном из популярных пабликов.

Ранее ФАН сообщал, что в Ленобласти нашли обгоревший труп второклассницы. Она жила в частном доме с опекуном и его родственниками.