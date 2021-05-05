Музей моды Александра Васильева может появиться в Калининградской области

Калининград, 5 апреля. Руководитель администрации курортного города Зеленоградска в Калининградской области предложил историку моды Александру Васильеву организовать собственный музей в регионе. Об этом известный телеведущий рассказал корреспонденту ФАН.

«Вчера произошли переговоры с господином мэром города Зеленоградска. Он предложил мне открыть музей», — сказал ведущий программы «Модный приговор».

Телезвезда уточнила, что подробности проекта пока не разглашаются, упомянув, что в музее искусств Калининграда организована его выставка. Она называется «Югендстиль и мода» и открыта к посещению до 19 сентября. Экспонируется около сорока роскошных платьев начала ХХ века из личной коллекции Александра Васильева, а также различные аксессуары — шляпки, перчатки, туфельки, длинные, острые шляпные булавки — опасное «оружие» дам того времени.

Ранее ФАН сообщал, что телеведущий починил пианино XIX века в своей квартире в городе Зеленоградске. Он обставил жилье как «аутентичное пространство серебряного века».