В парке вооруженных сил РФ «Патриот» в Москве появилась аллея Калининградской области

Калининград, 2 мая. В подмосковном военно-патриотическом парке посадили семьдесят пять голубых елей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Калининградской области. Организатором акции стало представительство региона в Москве. В ней приняли участие руководители парка «Патриот» и юнармейцы.

«Символично, что аллея в честь 75-летия Калининградской области появится в крупнейшем в России военно-патриотическом парке-комплексе вооруженных сил Российской Федерации. Наш регион — это наш трофей, который был завоеван Красной Армией в тяжелых кровопролитных боях. Подвиг советских воинов в Восточной Пруссии имел огромное стратегическое и моральное значение на завершающем этапе Великой Отечественной войны», — эти строки авторства губернатора Антона Алиханова зачитал перед высадкой деревьев Денис Салий, глава представительства правительства Калининградской области при правительстве Российской Федерации.

gov39.ru / Пресс-служба правительства Калининградской области

Глава региона лично обратился в Министерство обороны РФ и согласовал высадку аллеи. Таким образом в представительстве янтарного края в Москве отметили праздник 75-летия образования Калининградской области. Другие варианты оказались неудобными с точки зрения коронавирусных ограничений.

Ранее ФАН сообщал, что местный житель решил поставить велорекорд в честь праздника. Он собирается преодолеть расстояние в тридцать тысяч километров, не выезжая за пределы региона.