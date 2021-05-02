Алиханов прокомментировал рекомендации не посещать кладбища в майские праздники

Калининград, 2 мая. Губернатор Антон Алиханов прокомментировал рекомендации властей не посещать кладбища в майские праздники. Он написал об этом в своем Instagram.

«Кладбища открыты, занимаются кладбищами муниципалитеты. Просим только посещение проводить не на Пасху, а на Радоницу и в другие дни до Вознесения», — сказал глава региона в ответ на комментарий одного из местных жителей.

Калининградец возмутился, что не может посетить могилу своего сына. Он посчитал, что кладбища закрыты.

instagram.com / pr scr @aaalikhanov

За несколько дней до этого в пресс-службе регионального правительства рекомендовали воздержаться от посещения мест захоронений, если это не «случай обращения за оформлением услуг по погребению и участие в захоронении». 2 и 11 мая междугородним автобусам запретили останавливаться возле кладбищ у поселков Цветково, Малиновка, Сазоновка и на балтийской трассе.

Ранее ФАН сообщал, что неизвестные вскрыли могилу в Калининградской области и подложили туда яйца с фотографиями. Участница «Битвы экстрасенсов» Елена Ерлин предположила, что кто-то хотел «подключиться» к миру мертвых и охарактеризовала произведенный ритуал как крайне темный.