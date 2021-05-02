Янтарный самородок «Первомай» весом более 1,2 кг добыли в Калининградской области

Калининград, 2 мая. Уникальный янтарный самородок весом более одного килограмма добыли в Калининградской области. Об этом сообщают в пресс-службе янтарного комбината. В честь наступивших праздников ему дали название «Первомай».

«Самородок весом 1263 грамма добыт на комбинате 1 мая, когда в России отмечается День весны и труда. По корпоративной традиции ему присвоили символичное имя в честь праздника. Он имеет близкую к овалу форму и насыщенный темно-медовый цвет», — рассказывает пресс-секретарь учреждения Юлия Мамырбаева.

«Первомай» стал третьим крупным камнем, добытым в Калининградской области в наступившем сезоне. До этого работники янтарного комбината накануне христианского праздника обнаружили самородок «Вербный».

Ранее ФАН сообщал, что в Калининградской области продемонстрировали янтарный слиток «Защитник отечества». Это произошло 22 февраля, накануне мужского дня. Стоимость подобного камня может достигать двух миллионов рублей.