Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 мая 18:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:44
Общество
Сезон фонтанов открылся в Туле
18:43
Армия
Минобороны РФ провело спортивный праздник для военнослужащих в Приднестровье
18:42
Экономика
Перечислены риски заключения бессрочного соглашения ОПЕК+
18:36
Армия
Жапаров заявил об угрозе целостности Киргизии из-за конфликта на границе с Таджикистаном
18:35
Происшествия
Три человека попали в больницу после стрельбы в Краснодарском крае
18:34
Армия
Патриарх Кирилл поздравил российских космонавтов на МКС с Пасхой
18:34
Происшествия
Следствие просит арестовать еще одного участника ДТП с погибшими детьми на Ставрополье
18:33
Украина
Мужчину с коммунистической символикой задержали в Одессе
18:33
Экономика
Россиянам дали советы по выплате ипотеки в случае потери работы
18:33
Шоу-бизнес
Шоу «Маска» могут продлить на третий сезон
18:33
Шоу-бизнес
Волочкова поздравила подписчиков с Пасхой снимком в бикини
18:31
Общество
Пополнение в семействе ящериц: огненных сцинков в тульском экзотариуме стало больше
18:30
Армия
Военные ЗВО РФ вышли на субботники в честь Дня Весны и Труда в нескольких областях
18:30
Шоу-бизнес
Экс-участница «ВИА Гры» назвала слова Поляковой о приставаниях Меладзе шуткой
18:28
Общество
Сбор данных о россиянах соратниками блогера Навального чреват серьезными последствиями
18:27
Армия
Военнослужащие ВС России отреставрировали мемориальный комплекс героев ВОВ в Приднестровье
18:27
Происшествия
В Самаре мужчина избил в лифте подростка
18:26
Армия
Польский генерал сравнил учения на «российском фронте» с «самоликвидацией»
18:25
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Ира Пингвинова показала лицо пятимесячной дочери
18:25
Спорт
Фанаты «Манчестер Юнайтед» прорвались на поле «Олд Траффорд» перед матчем с «Ливерпулем»
Все новости

Янтарный самородок «Первомай» весом более 1,2 кг добыли в Калининградской области

Общество
Янтарный самородок «Первомай» весом более 1,2 кг добыли в Калининградской области
ambercombine.ru  /  Пресс-служба Калининградского янтарного комбината

Калининград, 2 мая. Уникальный янтарный самородок весом более одного килограмма добыли в Калининградской области. Об этом сообщают в пресс-службе янтарного комбината. В честь наступивших праздников ему дали название «Первомай». 

«Самородок весом 1263 грамма добыт на комбинате 1 мая, когда в России отмечается День весны и труда. По корпоративной традиции ему присвоили символичное имя в честь праздника. Он имеет близкую к овалу форму и насыщенный темно-медовый цвет», — рассказывает пресс-секретарь учреждения Юлия Мамырбаева. 

«Первомай» стал третьим крупным камнем, добытым в Калининградской области в наступившем сезоне. До этого работники янтарного комбината накануне христианского праздника обнаружили самородок «Вербный». 

Ранее ФАН сообщал, что в Калининградской области продемонстрировали янтарный слиток «Защитник отечества». Это произошло 22 февраля, накануне мужского дня. Стоимость подобного камня может достигать двух миллионов рублей.

россия калининград калининградская область
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 140096 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 46875 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 31356 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Политика 30914 30 апреля 2021
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Пасха 2021: история и традиции, как празднуют, что нельзя делать, поздравления
Общество 23980 1 мая 2021
Пасха 2021: история и традиции, как празднуют, что нельзя делать, поздравления
Все новости / Общество / Янтарный самородок «Первомай» весом более 1,2 кг добыли в Калининградской области
Рейтинг@Mail.ru