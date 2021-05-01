Международный кинофестиваль «Край света. Запад» стартовал в Калининграде

Калининград, 1 мая. Крупнейший международный кинофестиваль под названием «Край света. Запад» стартовал в Калининграде. Событие проходит при поддержке региональных властей и Министерства культуры Российской Федерации, сообщают в местной пресс-службе правительства. В драматическом театре абсолютно бесплатно продемонстрируют пять игровых и пять документальных фильмов из России, Франции, Нидерландов, Польши, Чехии, Дании, Ирана и США.

gov39.ru / Пресс-служба правительства Калининградской области

На фестивале организована и работа детских киномастерских. Курируют их киноделы всероссийского уровня, а оценивают три жюри. Первое состоит из профессиональных кинематографистов международного уровня, второе из школьников в возрасте от 12 до 17 лет, а третье из учителей и педагогов. В программе работа мастерской документального кино под руководством Ольги Привольновой, мастерская анимации с преподавателем анимационной студии «Да» Александром Пивоваровым, а также кинолаборатория сценариста Лены Ваниной и режиссера Кирилла Кулагина.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининградской области может появиться киногородок под названием «Каливуд». Под многофункциональный кинопавильон собираются переделать часть офисной территории, принадлежащей Кафедральному собору.