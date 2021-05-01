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Туристы нарубили дров в нацпарке Куршская коса в Калининградской области

Общество
Туристы нарубили дров в нацпарке Куршская коса в Калининградской области
park-kosa.ru  /  Пресс-служба национального парка «Куршская коса»

Калининград, 1 мая. Туристы нарубили дров в национальном парке Куршская коса и попали в объектив фотокамеры. Соответствующая запись появилась в одном из популярных пабликов города. 

«Национальный парк Куршская коса. Вечер пятницы, 30 апреля. Гости вышли на вечернюю прогулку с топором, нарубили дров. Вот они, герои-дровосеки нашего времени», — написали возмущенные пользователи Сети. 

Туристы нарубили дров в нацпарке Куршская коса в Калининградской области
telegram.org  / pr scr telegram.org

Происходящее ФАН прокомментировала пресс-секретарь национального парка Ольга Большакова. По ее словам, в подобных случаях следует обращаться к государственным инспекторам. Связаться с ними можно по номеру телефона +7 921 852 44 55, а также +7 921 616 90 49 и +7 906 213 63 20. 

«В майские праздники территорию патрулирует не два экипажа, а три. Также помогает добровольная пожарная команда, которая работает по графику», — сказала корреспонденту ФАН представитель нацпарка. 

Ранее ФАН сообщал, что местные жители сняли на видео туристов, которые решили прогуляться по дюнам. Они не обратили внимание на то, что это категорически запрещено. 

россия калининград калининградская область
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