Туристы нарубили дров в нацпарке Куршская коса в Калининградской области

Калининград, 1 мая. Туристы нарубили дров в национальном парке Куршская коса и попали в объектив фотокамеры. Соответствующая запись появилась в одном из популярных пабликов города.

«Национальный парк Куршская коса. Вечер пятницы, 30 апреля. Гости вышли на вечернюю прогулку с топором, нарубили дров. Вот они, герои-дровосеки нашего времени», — написали возмущенные пользователи Сети.

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Происходящее ФАН прокомментировала пресс-секретарь национального парка Ольга Большакова. По ее словам, в подобных случаях следует обращаться к государственным инспекторам. Связаться с ними можно по номеру телефона +7 921 852 44 55, а также +7 921 616 90 49 и +7 906 213 63 20.

«В майские праздники территорию патрулирует не два экипажа, а три. Также помогает добровольная пожарная команда, которая работает по графику», — сказала корреспонденту ФАН представитель нацпарка.

Ранее ФАН сообщал, что местные жители сняли на видео туристов, которые решили прогуляться по дюнам. Они не обратили внимание на то, что это категорически запрещено.