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Туристы вытаптывают дюны на высоте Эфа в Калининградской области

Общество
Туристы вытаптывают дюны на высоте Эфа в Калининградской области
ФАН  /  Лилия Щеблыкина

Калининград, 1 мая. Местные жители возмущены поведением туристов, которые выходят за пределы экологической тропы на Куршской косе и вытаптывают дюны. Об этом они рассказали корреспонденту ФАН

«Этим летом к нам собираются около двух миллионов человек со всей России. Что будет, если все они захотят прогуляться по дюнам? Как можно так относиться национальному достоянию? Я уверена, что эти люди не понесли никакого наказания» — возмущается Лилия М. 

Она записала на видео прогулку двух человек, которые вышли на дюны, несмотря на таблички, информирующие о том, что подобное запрещено, и разместила его в социальных сетях. Калининградцы отнеслись к происходящему с не меньшим негодованием. 

«Им все равно, им тут не жить… Это называется равнодушие и безнаказанность», — сказала Наталия А. 

«Пока не станут наказывать, ничего не изменится», — сообщил Сергей Ш. 

«Орки из Мордора», — высказался Александр М. 

Корреспонденту ФАН рассказали, что могут предпринять ответственные граждане, у которых есть желание наказать нарушителей, наносящих вред хрупкой экосистеме парка Куршская коса. По словам пресс-секретаря Ольги Большаковой, прежде всего им следует связаться с государственными инспекторами. 

«Они могут только позвонить нашим госинспекторам. Сотрудники приедут и составят протокол об административном правонарушении. Штраф от трех до четырех тысяч рублей», — сообщила она корреспонденту ФАН. 

Ольга Большакова уточнила, что из-за наплыва туристов инспекторов в национальном парке на треть больше, чем обычно. Связаться с ними можно по номеру телефона +7 921 852 44 55, а также +7 921 616 90 49 и +7 906 213 63 20. 

«В майские праздники работают три экипажа государственных инспекторов. Порядка 22 человек занимаются патрулированием территории и обеспечивают охрану от нарушений, в том числе связанных со съездом с автодороги, установкой палаток, разведением открытого огня и нарушением границ особо охраняемой заповедной территории», — сказали корреспонденту ФАН. 

Ранее ФАН сообщал, что к достопримечательностям Куршской косы под Калининградом пустят рейсовый автобус. Он будет ходить трижды в день. 

россия калининград калининградская область
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