Частная коллекция графики Марка Шагала демонстрируется в музее искусств Калининграда

Калининград, 2 мая. В городском музее искусств открылась выставка редких графических работ Марка Шагала. Об этом корреспонденту ФАН сообщила ее куратор Яна Кириллова, представитель петербургской PS Gallery.

«Это оригиналы графики Марка Шагала известных российских коллекционеров Павла и Марка Башмаковых. Павел — владелец галереи, коллекционер, Марк Иванович — его дядя, человек, у которого есть собственные залы в «Эрмитаже» для экспонирования собраний картин. Мы на постоянной основе представляем коллекции и там, и по всей стране. Это наш шестой проект в Калининграде», — рассказала она корреспонденту ФАН.

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По словам галеристки, в городе демонстрируются работы, сделавшие Шагала популярным. Начинал он с графики.

«Выставка называется «Три эпохи Марка Шагала». Это ретроспектива художника как графика, которая занимала очень важное место в его жизни и творчестве. Он считал, что камень или доска для офорта — волшебный талисман, с помощью которых можно выразить все свои радости, печали, любовь, веру, чувство жизни. Это такой поток его мысли к дальним берегам. Мы представляем одну из первых серий художника. Работы принесли ему известность и стали трамплином в Европе», — сказала Кириллова корреспонденту ФАН.

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Она также сообщила, что Марк Шагал был поклонником русской литературы. По этой причине он начал карьеру с серии под названием «Мертвые души». К слову, в калининградском музее искусств его творчество представлено в трех тематических блоках. Это и иллюстрации к Библии, и картины-посвящения произведениям Андре Мольро и Шарля де Голля. Отдельное внимание уделяется Гоголю.

«Мертвые души» — это очень знаковая для Шагала серия, потому что когда он в начале 20-х годов покидает Россию, он же покидает ее навсегда, ну сначала он приезжает в Германию и там получает письмо «Тебя ждет Париж, тебя ждет Валар». Валар — это издатель и человек, который открыл миру имена многих известных художников, организовал выставку Пикассо в Париже. Он показал миру отчасти Ван Гога, соответственно, Валар приглашает его к сотрудничеству. Попасть в руки к такому человеку — это, конечно, для художника был успех, потому что, с одной стороны, это элементарно деньги, а они были всем нужны, и конечно же это были определенный знак качества, гарант, что художник одобрен Валаром. И Валар изначально предложил ему проиллюстрировать другое произведение, но Шагал из-за любви к классической русской литературе выбирает «Мертвые души», настаивает, что будет именно с этим произведением работать. Как вы понимаете, мало кто в это время в Париже знает Гоголя, но при этом для Шагала это, конечно, произведение знаковое», — рассказала Яна Кириллова корреспонденту ФАН.

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Галерист рассказала и о биографии известного художника. Всю жизнь в его работах прослеживается образ родного города, а представленные в Калининграде картины он не демонстрировал очень много лет, до смерти Валара.

«Как известно, он из маленького городка Витебск, который был очень дорог его сердцу. Шагал всю свою жизнь в работах так или иначе изображает родной город, и, конечно же, в местном городе N мы постоянно его узнаем. «Мертвые души» были выполнены в 1925 году, но у Валара была такая особенность, что он часто давал работам «отлежаться». Долгое время они не выпускались. Один экземпляр Шагал предоставил в «Третьяковскую галерею» с подписью «Любимой России». Он отправил его, но серия так и не вышла в свет. Она показана полностью только в 1948 году с помощью дочери Шагала Иды и издателя Тириада. В том же году она завоевывает гран-при на Венецианском биеналле. Сразу максимальное признание! Она расходится максимально по музейным и частным коллекциям. Сейчас практически не существует на арт-рынке, это очень редкая вещь. Мы ее показываем калининградскому зрителю, начинаем с нее наш рассказ о творчестве Шагала как графика», — рассказывает Кириллова.

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