Пенсионер ударил стулом 78-летнюю невесту и получил перелом ребер

Калининград, 28 апреля. Неудачно закончилось сватовство 68-летнего пенсионера. Он пришел жениться на давней знакомой, 70-летней старушке. Молодые не сошлись во мнениях, обсуждая совместную жизнь, и гость ударил потенциальную невесту стулом.

«Пострадавшая позвала своего 25-летнего ранее неоднократно судимого сына, который жестоко избил несостоявшегося отчима, в результате чего сломал тому ребра», — сообщают журналистам в полиции Калининграда.

Мужчины обратились с заявлениями в полицию. В отношении так не и реализовавшегося в качестве супруга пожилого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия», а сына молодой — по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

«Вот это страсти! И, главное, 25-летний сын в 70 лет. Еще замуж, бывает же такое!» — прокомментировал корреспонденту ФАН происходящее местный житель Сергей Ш.

Ранее ФАН сообщал, что предприниматель-янтарщик из Калининграда ответит за мошенничество с субсидией на трудоустройство инвалидов. Маломобильные граждане были вынуждены уволиться из его компании.