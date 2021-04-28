Бизнесмена из Калининграда накажут за мошенничество с трудоустройством инвалидов

Калининград, 28 апреля. Следователями ОМВД России по Центральному району возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего индивидуального предпринимателя, занимающегося обработкой янтаря и изготовлением ювелирных изделий. Он обвиняется в «Мошенничестве» по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

На бизнесмена обратили внимание в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области. Полицейские установили, что по госпрограмме «Социальная поддержка населения» он получил субсидию в размере 350 тысяч рублей, направленную на трудоустройство людей с ограниченными возможностями, но никто из них работать на его предприятии не смог.

Предприниматель не создал условий для маломобильной категории граждан, потратив средства на собственные нужды. Семеро сотрудников данной категории уволились из его фирмы. Ведется следствие.

Ранее ФАН сообщал, что пострадавшие от радиации приморцы получат денежные выплаты. В их числе чернобыльцы-инвалиды, ликвидаторы, эвакуированные из зоны отчуждения, семьи погибших, граждане, подвергшиеся радиации на Семипалатинском полигоне, а также во время аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк».