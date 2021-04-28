Появилось видео с репетиции парада Победы в Калининграде

Калининград, 28 апреля. В социальных сетях распространяется видео с парада Победы. Оно уже получило более 10 тысяч просмотров в одном из популярных пабликов города. Калининградцы гордятся достижениями авиационной техники России.

«Обожаю наши самолеты. Чисто эстетически выглядят очень красиво. Мирного неба! Пусть стрижи летают только на учениях», — написал местный житель. «Пусть знают враги нашей Родины и боятся», — высказался еще один горожанин.

Чуть больше о репетиции ФАН сообщили в пресс-службе Балтийского флота. Корреспонденту рассказали о технике, которая пролетит над городом 9 мая.

«Состоялась репетиция, пролет морской авиации Балтийского флота. В ней участвовало более 20 единиц летной техники. Представленные вертолеты — Mи-8 и K-27, самолеты — СУ-24 и СУ-30», — рассказал корреспонденту ФАН пресс-секретарь Роман Мартов.

Ранее ФАН сообщал, что танк времен штурма Кенигсберга сойдет с постамента в день празднования Дня Победы в Калининграде. Его чистят, красят и приводят в порядок.