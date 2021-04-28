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Антон Алиханов рассказал о мошеннических схемах в калининградском «Водоканале»

  /   Обновлено: 28 апреля 2021 19:03
Общество
Антон Алиханов рассказал о мошеннических схемах в калининградском «Водоканале»
gov39.ru  /  Официальный портал Правительства Калининградской области

Калининград, 28 апреля. Губернатор Антон Алиханов рассказал о мошеннических закупках регионального государственного предприятия «Водоканал». Он написал об этом в своем Instagram. 

«На протяжении нескольких лет городской «Водоканал» закупал большой объем опилок для обеззараживания канализационных отложений. С 2016 года неизменно контракт на их поставку заключался с одним и тем же индивидуальным предпринимателем», — сообщил он. 

Формировать техническое задание на закупки в «Водоканале» вправе самостоятельно, рассказал глава региона. Подобное допускает статья 223 статьей федерального закона, но документов к контракту это не касается. 

«Первое, что обращает на себя внимание — объем поставки. Весь годовой объем этих опилок, который необходим предприятию, формировался большим лотом в одну закупку. Это, по моему, 33 000 метров кубических ежегодно», — отметил губернатор Антон Алиханов. 

После одного только разговора с подрядчиком удалось снизить цену контракта с 40 до 34 миллионов рублей. В региональном правительстве надеются экономить дальше и уже поспособствовали разбивке поставок, а также созданию нескольких малых контрактов из одного большого.

«Для того, чтобы как можно больше расширить круг потенциальных участников таких закупок, мы сделаем эти поставки дробными. За счет этого расширим конкуренцию, а значит потенциально снизим цену», — сказал губернатор. 

Выяснилось также, что «Водоканал» не экономит на доставке необходимых им реагентов. Вещества приходили в порт, но подрядчик не привозил их. Представители бывшего МУП из года в год тратили по 800 тысяч рублей на перемещение химикатов по региону своими силами. Они даже заключали из-за этого новые контракты. К слову, закупались реагенты только на одном заводе, поскольку в ТЗ прописывались их свойства до мелочей. Эта ситуация была исправлена, что позволило сэкономить до 64 миллионов в год. 

«Есть еще одна, совсем уже открыто и явно уголовная история. Подъезжаете вы заправляться на заправку бензином, и тут к вам подходит молодой человек и говорит: «Есть бензин. Всего 30 рублей за литр». Ну и, конечно, вы не можете устоять — такой аттракцион невиданной щедрости у нас происходил на некоторых заправках примерно два раза в месяц. На видео, смонтированном по итогу одного такого дня с камер видеонаблюдения нескольких заправок мы зафиксировали заправок разных автомобилей, канистр и даже бочек по одной топливной карте нашего предприятия. Предприятия, которое называется калининградский «Водоканал»», — сказал Антон Алиханов. 

Бензин похищали систематически. Ущерб от дневной работы подозреваемых в мошенничестве составляет около 500 000 рублей. Сейчас с этой историей разбираются правоохранительные органы. Городские власти планируют проверять все контракты и закупки местного «Водоканала». 

Ранее ФАН сообщал, что губернатор Калининградской области объявил майские праздники рабочими для бюджетных учреждений региона. Школы, больницы и детские сады продолжат функционировать в прежнем режиме. 

россия калининград калининградская область
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