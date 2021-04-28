Юрист оценил решение суда по калининградцу, не сдавшего тест на COVID после поездки за границу

Калининград, 28 апреля. В региональном Роспотребнадзоре обжалуют решение суда, в соответствии с которым нельзя привлечь к ответственности местного жителя, не сделавшего тест на COVID-19 после возвращения из-за границы. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

«Постановлением судьи Багратионовского районного суда от 19.02.2021 прекращено производство по делу об административном правонарушении в отношении гражданина РФ, вернувшегося из-за границы, не прошедшего в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации лабораторное исследование на COVID-19 и не разместившего информацию о его результатах на Едином портале государственных услуг», — сообщили в Роспотребнадзоре Калининграда.

Судья учет тот факт, что горожанин не болел коронавирусом, не был его носителем и ни с кем из страдающих COVID-19 не контактировал. По его мнению, постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19» — не санитарные правила, которые могут повлечь за собой административное правонарушение по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Такое решение представителей Роспотребнадзора не устроило. Новое административное дело было направлено на рассмотрение в Багратионовский районный суд.

«Лица, прибывшие на территорию Российской Федерации из-за границы и не исполнившие обязательные требования постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7, совершают административное правонарушение по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ», — сообщают в пресс-службе калининградского Роспотребнадзора.

В соответствии со статьей, на которую ссылается Роспотребнадзор, бездействие при возникновении угрозы распространения опасного заболевания, невыполнение законного постановления органа или должностного лица, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологические надзор, карается штрафом в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Факт нарушения закона гражданином еще предстоит установить.

Ситуацию для ФАН прокомментировал юрист Глеб Подъяблонский. Он уточнил, что размещать результаты теста на «Госуслугах» граждане, например, точно не обязаны, поскольку в законе это не прописано.

«Сдавать тест граждане обязаны, передать о себе сведения обязаны для того, чтобы иметь возможность спокойно передвигаться, но нигде в законе не написано, что это обязательно сделать на «Госуслугах», это была инициатива на местах. Происходящее противоречит законодательству РФ, суд первой инстанции это подтвердил. Есть принципы того, что такое административное правонарушение. Такое лицо может быть признано виновным в совершении правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность на соблюдение правил и норм, нарушение которых Гражданским кодексом влечет административную ответственность. В кодексе административных правонарушений должно быть четко написано — не загрузил, не предоставил на «Госуслугах», значит, должен быть оштрафован. А там скорее всего этого нет. Если он просто не подгрузил — это одно. Может быть у него компьютера нет, телефона нет. Бывает такое», — рассказал юрист корреспонденту ФАН.

Калининградца могут привлечь к административной ответственности, только если он действительно не сдал тест и рисковал кого-либо заразить. Действия Роспотребнадзора здесь правомерны, говорит Подъяблонский.

«Сейчас принимали новые меры, но до момента сдачи теста человек должен просто на карантине находиться. До тех пор, пока тест не сдан, гражданина могут ограничить в перемещениях. Его могут наказать за то, что он не сдал тест. Тогда он считается больным. Если он не сдал, и при этом еще и бегать начал, перемещаться по территории Российской Федерации, вот это тогда уже административное правонарушение. Если он кого-то заразит, и кто-то потом помрет, то будет уже головная ответственность, работа закона, она вот такая», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининградской области зафиксировали всплеск заболеваемости коронавирусом. Губернатор Антон Алиханов написал об этом в Instagram в ответ на вопрос одного из местных жителей.