Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 апреля 11:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:14
Происшествия
Житель Ленобласти нашел разложившийся труп матери и не узнал ее
11:12
Шоу-бизнес
Врач-репродуктолог опровергла возникновение рака у Фриске из-за ЭКО
11:12
Происшествия
Детскую поликлинику эвакуировали в Ульяновске из-за задымления
11:11
Общество
Кладоискатель помог американской семье найти сейф с сокровищами 1958 года
11:08
Происшествия
Телефонные мошенники похитили у петербургской пенсионерки почти 150 тыс. рублей
11:05
Общество
Жители жилого дома в Калининграде платят УК за уборку подъезда и делают ее сами
11:04
Происшествия
Фура перевернулась и перекрыла дорогу: видео с места ДТП на трассе «Таврида»
11:04
Политика
Звезда «Реальных пацанов» Бежанян намерен участвовать в праймериз ЕР
11:02
Политика
Латвийский посол прибыл в МИД после решения Риги выслать дипломата России
11:00
Весь мир
Глава МИД Ирана даст объяснения в парламенте после «слива» своего секретного интервью
11:00
Общество
Психолог Марианна Абравитова разоблачила и пристыдила рыжего из «Иванушек»
10:59
Происшествия
Норильчанина задержали за публичный призыв к терроризму
10:58
Политика
Британский военный рассказал о новых целях пропаганды США на Украине
10:58
Шоу-бизнес
Марина Зудина после осуждения Прокловой вспомнила о ее любви к Табакову
10:56
Наука
Российский ученый рассказал о возможном создании космонавтов-киборгов
10:55
Политика
Лавров объяснил, кто может заставить Киев выполнять Минские соглашения
10:55
Экономика
КамАЗ выпустил новый самосвал для горнодобывающей промышленности
10:54
Весь мир
Киев обвинил 260 иностранцев в участии в конфликте в Донбассе
10:52
Украина
Пасхальная корзина дорожает на Украине вслед за тарифами ЖКХ
10:50
Общество
Режиссер Белозорович объявил о начале работы над вторым сезоном проекта «Алекс Лютый»
Все новости

Жители жилого дома в Калининграде платят УК за уборку подъезда и делают ее сами

Общество
Жители жилого дома в Калининграде платят УК за уборку подъезда и делают ее сами
pixabay.com/PD  / 

Калининград, 27 апреля. Жители одного из домов в Калининградской области уверены в том, что их обманула собственная управляющая компания (УК). Пожилые граждане вынуждены убирать подъезды самостоятельно, хотя платят деньги УК за содержание жилья. 

«Мы, оказывается, платим деньги за уборку подъезда (но убирали всегда сами), а МКД «Сервис» отчисляются денежные средства какому-то лицу, которое ничего не делает!» — пожаловались жители жилого дома в одном из популярных пабликов города. 

Пожилые калининградцы платят УК за уборку подъезда и делают ее сами
vk.com  / pr scr vk.com

Корреспондент ФАН обратился в управляющую компанию. Выяснилось, что там считают, будто уборка подъезда в тариф, за который платят местные жители, не входит. 

«Не факт, что у них уборка подъезда вообще входит в тариф, то есть это не в каждом доме. Если да, то, значит, им убирают. Если нет, обычно жильцы на собрании собственников  решают и приблизительно сто рублей с квартиры мы в квитанциях выставляем, но если они не оплачивали уборку подъезда, то им их убирать и не будут», — сообщили корреспонденту ФАН в расчетном отделе управляющей компании МКД «Сервис». 

При этом в ответе, который выложили местные жители в социальной сети, предоставлены совершенно противоположные сведения. Сказано, что жильцы оплачивают услугу. Эту информацию в УК прокомментировать не смогли. 

«Плата за уборку подъезда входит в общую плату за содержание жилья и не выделяется отдельной строкой. Уборка будет произведена», — говорится в документе. 

На возмущение калининградцев отреагировали в правительстве Калининградской области. Там пообещали передать информацию о деятельности МКД «Сервис» в министерство регионального контроля и надзора. 

Ранее ФАН сообщал, как калининградцы платят за не оказанные коммунальные услуги. О хамстве и беспределе местных ресурсоснабжающих организаций рассказала мать ребенка-инвалида. 

россия калининград калининградская область
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 326324 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 93750 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 66092 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Шоу-бизнес 66074 25 апреля 2021
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Наука 38118 26 апреля 2021
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Все новости / Общество / Жители жилого дома в Калининграде платят УК за уборку подъезда и делают ее сами
Рейтинг@Mail.ru