Жители жилого дома в Калининграде платят УК за уборку подъезда и делают ее сами

Калининград, 27 апреля. Жители одного из домов в Калининградской области уверены в том, что их обманула собственная управляющая компания (УК). Пожилые граждане вынуждены убирать подъезды самостоятельно, хотя платят деньги УК за содержание жилья.

«Мы, оказывается, платим деньги за уборку подъезда (но убирали всегда сами), а МКД «Сервис» отчисляются денежные средства какому-то лицу, которое ничего не делает!» — пожаловались жители жилого дома в одном из популярных пабликов города.

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Корреспондент ФАН обратился в управляющую компанию. Выяснилось, что там считают, будто уборка подъезда в тариф, за который платят местные жители, не входит.

«Не факт, что у них уборка подъезда вообще входит в тариф, то есть это не в каждом доме. Если да, то, значит, им убирают. Если нет, обычно жильцы на собрании собственников решают и приблизительно сто рублей с квартиры мы в квитанциях выставляем, но если они не оплачивали уборку подъезда, то им их убирать и не будут», — сообщили корреспонденту ФАН в расчетном отделе управляющей компании МКД «Сервис».

При этом в ответе, который выложили местные жители в социальной сети, предоставлены совершенно противоположные сведения. Сказано, что жильцы оплачивают услугу. Эту информацию в УК прокомментировать не смогли.

«Плата за уборку подъезда входит в общую плату за содержание жилья и не выделяется отдельной строкой. Уборка будет произведена», — говорится в документе.

На возмущение калининградцев отреагировали в правительстве Калининградской области. Там пообещали передать информацию о деятельности МКД «Сервис» в министерство регионального контроля и надзора.

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