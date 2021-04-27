К достопримечательностям Куршской косы под Калининградом пустят рейсовый автобус

Калининград, 27 апреля. С 1 мая в регионе возобновят старый автобусный маршрут «Калининград — Морское». Таким образом, туристы смогут попасть на Куршскую косу на общественном транспорте. Об этом сообщают в администрации местного автовокзала.

Уточняется, что транспорт будет отправляться из города в 9:10, 12:35 и 17:50, а в обратном направлении поедет в 11:40, 15:20 и 20:20. В национальном парке для корреспондента ФАН уточнили, что в случае поездки на автобусе дополнительная плата за въезд с пассажира взиматься не будет.

«У нас рейсовые автобусы на КПП даже не останавливают. Если это будет автобус-экспресс, он не будет делать остановку. Так ходил клайпедский автобус, он тоже не останавливался», — рассказала ФАН пресс-секретарь национального парка Куршская коса Ольга Большакова.

Деньги положено платить тем, кто посещает нацпарк на машине. Для таких туристов стоимость посещения составляет 300 рублей с человека.

Ранее ФАН сообщал, что на Куршской косе впервые в истории повысили плату за вход. Увеличение стоимости визита нацпарка в 2021 году связано с большим наплывом туристов, которые просто едут туда на пляж.