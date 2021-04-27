Экономист объяснил стремительное подорожание авиабилетов из Калининграда

Калининград, 27 апреля. Авиабилеты из Калининградской области подорожали на 23%, сообщают в региональном территориальном органе государственной статистики. Уточняется, что это связано с приближением туристического сезона. Увеличение цен зафиксировано в период с февраля по март 2021 года.

Ситуацию для ФАН прокомментировал независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов. По его словам, происходящее обосновано стремлением авиакомпаний заработать побольше.

«Это связано с жадностью авиакомпаний исключительно, у нас просто поскольку с туризмом получилось так, что Турцию закрыли, да она и сама закрылась, Европа недоступна до сих пор, соответственно, остались российские курорты. И Крым поднял все цены, и железная дорога. И, собственно, авиаторы не то, что не в стороне, они в первых рядах этого процесса. Потому они и подняли цены, исходя из того, что раз население может столько заплатить, пусть столько и платит», — сказал эксперт корреспонденту ФАН.

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

По его словам, в случае, если билеты раскупать не будут, авиакомпании станут продавать их по более низкой цене. Поведение авиаперевозчиков обусловлено спецификой работы отрасли, считает он.

«Так потому что всегда! Это внутренне присуще авиационной отрасли. Они всегда пытаются устроить ценовую атаку и выиграть из кармана пассажира максимальное количество денег. Если, допустим, цена слишком высокая, они это видят, начинаются скидки», — сообщил корреспонденту ФАН Дмитрий Адамитов.

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Увеличение цен на билеты из Калининграда, по мнению Дмитрия Адамитова, связано с тем, что такой способ — самый простой пусть к возмещению убытков, которые повлек за собой простой, связанный с пандемией коронавируса. По какой причине калининградцы оцениваются авиакомпаниями как граждане повышенной платежеспособности, он не уточняет. По его словам, в случае, если жители Калининграда начнут возмущаться, представители отрасли обратятся за помощью к государству, и проблема таким образом решится.

«Если получится — хорошо, если выяснится, что местные платят не очень хорошо, снизят цены. Понимаете, Калининград — это особый регион, по большому счету может быть расчет на то, что цены выросли, а потом они пойдут к властям просить дотацию. С Дальним Востоком у нас так, с Крымом сейчас так не делается. Пассажиры начинают возмущаться, власти реагируют, ну и все довольны. Дополнительные средства получают авиакомпании, государство субсидирует их билеты каким-то образом. Происходящее — общественно нормальное явление. Авиация всегда пытается, если маршрут не конкурентный, сделать билет подороже. Прошлый год был плохой, надо компенсировать убытки. Лучший способ — это поднять цены», — говорит корреспонденту ФАН Дмитрий Адамитов.

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Специалист по связям с общественностью сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» Екатерина Сахарова уверяет, что цена на поездки в целом по России снизились, а билеты по направлению в Калининградскую область, а не из нее, стоят даже дешевле, чем обычно. Понижение стоимости билетов коснется туристов из Москвы, Петербуржцы заплатят на перелет немного дороже, но разница, по ее словам, не критически большая.

«По данным наших продаж, средний чек за перелет по России по сравнению с 2019 годом сократился на 6–7%. Сейчас мы сравниваем чеки с 2019 годом, так как в прошлом году, по сути, весеннего туристического сезона не было. По каким-то отдельным направлениям может наблюдаться рост средних чеков, но, во-первых, он не большой, а, во-вторых, глобального тренда на рост цен мы не видим. По данным наших продаж, средний чек за перелет по направлению Москва — Калининград ниже на 2%, чем в апреле-мае 2019 года, а по направлению Санкт-Петербург ­— Калининград выше на 2%, то есть колебания небольшие», — сказала представитель сервиса по бронированию билетов корреспонденту ФАН.

Ранее экономист рассказал ФАН, во сколько россиянам обойдется отдых на майских праздниках. Из-за отсутствия конкуренции Кипр, например, бьет все рекорды по высокой цене, а спрос на авиабилеты Минск — Стамбул вырос на 70%.