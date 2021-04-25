На голову калининградца упала часть разрушающегося здания

Калининград, 25 апреля. Местный житель пожаловался на валящиеся ему на голову стены домов. По его словам, произошедшее стало для него неожиданностью.

«Шел домой от девочки, и тут на голову чуть не свалилась стена дома на Земельной, 2. ЖКХ — молодцы», — написал он в одном из популярных пабликов города.

vk.com / pr scr vk.com

Корреспонденту ФАН калининградец рассказал о случившемся с ним подробнее. Выяснилось, что кирпичи горожанам на голову пока что не падают, но здание на Земельной по неизвестным причинам разрушается.

«Я шел, получается, со стороны школы единоборств в наушниках. Иду и понимаю, что мне что-то сыпется на голову, что-то такое мелкое. Смотрю наверх, и на меня летят оторванные кусочки кирпичей. Сразу же отбежал в кусты, а как отошел, сделал те самые фотографии. В этом доме в паре подъездов уже сыпется крыша внутри», — рассказал пострадавший корреспонденту ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что предел увеличения тарифов на услуги ЖКХ установили в Минэкономразвития РФ. Повышение тарифов на услуги водо- и теплоснабжения, а также водоотведения, равно как и индекс изменения платы россиян за коммунальные услуги, в 2022–2024 годах будет соответствовать целевому уровню инфляции — 4%.