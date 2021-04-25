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На голову калининградца упала часть разрушающегося здания

Общество
На голову калининградца упала часть разрушающегося здания
pxhere.com  /  CC0 Public Domain

Калининград, 25 апреля. Местный житель пожаловался на валящиеся ему на голову стены домов. По его словам, произошедшее стало для него неожиданностью.

«Шел домой от девочки, и тут на голову чуть не свалилась стена дома на Земельной, 2. ЖКХ — молодцы», — написал он в одном из популярных пабликов города. 

На голову калининградца упала часть разрушающегося здания
vk.com  / pr scr vk.com

Корреспонденту ФАН калининградец рассказал о случившемся с ним подробнее. Выяснилось, что кирпичи горожанам на голову пока что не падают, но здание на Земельной по неизвестным причинам разрушается. 

«Я шел, получается, со стороны школы единоборств в наушниках. Иду и понимаю, что мне что-то сыпется на голову, что-то такое мелкое. Смотрю наверх, и на меня летят оторванные кусочки кирпичей. Сразу же отбежал в кусты, а как отошел, сделал те самые фотографии. В этом доме в паре подъездов уже сыпется крыша внутри», — рассказал пострадавший корреспонденту ФАН. 

Ранее ФАН сообщал, что предел увеличения тарифов на услуги ЖКХ установили в Минэкономразвития РФ. Повышение тарифов на услуги водо- и теплоснабжения, а также водоотведения, равно как и индекс изменения платы россиян за коммунальные услуги, в 2022–2024 годах будет соответствовать целевому уровню инфляции — 4%. 

россия калининград калининградская область
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